Nuevo Obispo de Nuevo Laredo asumirá en enero del próximo año: Diócesis

En las instalaciones del Obispado de Nuevo Laredo se dieron detalles de quien será el cuarto Obispo en esta frontera. [Iván Zertuche/Líder Web]

En las instalaciones del Obispado de Nuevo Laredo se dieron detalles de quien será el cuarto Obispo en esta frontera. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– La Diócesis de Nuevo Laredo celebró la designación de Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, como nuevo obispo de la Diócesis, convirtiéndose en el cuarto en ocupar este cargo desde su creación.

Y, para confirmar la información, se realizó una conferencia de prensa en el Obispado, la cual fue encabezada por el Padre Jesús Alberto Tijerina Bernal.

“Estamos muy contentos y emocionados, han sido casi dos años sin un pastor propio y hoy damos gracias a Dios porque escuchó nuestras oraciones y el nombramiento pone fin a un periodo de vacancia episcopal de casi dos años, tras la partida de Monseñor Enrique Sánchez Martínez a la Diócesis de Mexicali en 2023. Durante este tiempo, la comunidad católica neolaredense ha permanecido bajo la guía del Arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López, quien fungió como administrador apostólico”, expresó el padre Tijerina Bernal.

Cabe señalar que Monseñor Lerma Martínez aún no ha sido consagrado Obispo. Su consagración episcopal y toma de posesión se realizarán el mismo día, ya que esté en Nuevo Laredo y en la Diócesis, en una ceremonia que marcará un hecho histórico, pues será la primera vez que un obispo sea ordenado dentro de la Diócesis de Nuevo Laredo.

“Esta noticia nos tomó por sorpresa, pero una grata sorpresa. Nos llena de esperanza iniciar esta nueva etapa con un pastor que comenzará su ministerio episcopal aquí mismo en nuestra Diócesis”, continuó el Padre Jesús Alberto Tijerina.

Cabe mencionar que aún no se tiene la fecha exacta en que Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez llegue a Nuevo Laredo, pero se estima que el acto se lleve a cabo en el mes de enero de 2026, debido al tiempo que requieren los preparativos de una ordenación episcopal.

Es preciso informar que mientras tanto, Monseñor Rogelio Cabrera López continuará al frente de la Diócesis como administrador apostólico. Entre las actividades próximas se encuentra el 36º aniversario de la Diócesis, que se celebrará el 6 de noviembre, con la presencia del propio arzobispo de Monterrey y que de igual forma se contaría ya con la presencia de Monseñor Luis Carlos Lerma.

Para concluir, el Padre Jesús Alberto Tijerina Bernal dio una descripción biográfica de Monseñor Luis Carlos Lerma Martínez, quien nació el 21 de julio de 1962 y fue ordenado sacerdote el 14 de octubre de 1983. Es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México (2006–2009), y a lo largo de su servicio eclesiástico ha sido formador del seminario, párroco y vicario general de la Arquidiócesis de Chihuahua desde 2011. Hasta su nombramiento, se desempeñaba como párroco de la Catedral de Chihuahua.