Nueva York: Investigan explosivos como posible acto de terrorismo

La comisionada de la policía de la ciudad de Nueva York Jessica Tisch en conferencia de prensa con el alcalde Zohran Mamdani en Gracie Mansion, Nueva York, el 9 de marzo del 2026. (AP foto/Angelina Katsanis)

La comisionada de la policía de la ciudad de Nueva York Jessica Tisch en conferencia de prensa con el alcalde Zohran Mamdani en Gracie Mansion, Nueva York, el 9 de marzo del 2026. (AP foto/Angelina Katsanis)

NUEVA YORK (AP) — Las autoridades investigan si los hombres que llevaron artefactos explosivos improvisados a una protesta frente a la residencia del alcalde de la ciudad de Nueva York se inspiraron en el grupo Estado Islámico, informó el lunes la comisionada de policía de la ciudad.

Los artefactos, que no explotaron, fueron arrojados durante ruidosas contraprotestas el sábado cerca de Gracie Mansion, durante un acto de “No a la toma islámica de la ciudad de Nueva York” encabezado por el activista de extrema derecha Jake Lang. La comisionada de policía Jessica Tisch señaló que los explosivos podrían haber causado lesiones graves o la muerte.

Hay dos personas bajo custodia por sus presuntos papeles en el enfrentamiento, pero no han sido acusadas formalmente, indicó Tisch durante una conferencia de prensa. La policía trabaja con fiscales federales y el FBI, que ha asignado agentes del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo de la agencia a la investigación.

“Puedo confirmar esta mañana que esto se está investigando como un acto de terrorismo inspirado por el Estado Islámico”, declaró Tisch. Destacó que los investigadores no han encontrado ningún vínculo aparente con Irán ni con la guerra.

La protesta del sábado, con escasa asistencia, atrajo a un grupo mucho más numeroso de contramanifestantes, entre ellos una persona que, según la policía, lanzó a la multitud un objeto humeante que contenía tuercas, pernos, tornillos y una mecha.

El artefacto se apagó por sí solo a pocos pasos de la policía, apuntó Tisch. La misma persona que lo arrojó luego dejó caer un segundo artefacto que no se encendió, dijo la comisionada.

Las autoridades informaron el sábado que identificaron un artefacto sospechoso en un vehículo en East End Avenue entre las calles 81 y 82. Varias calles fueron cerradas y se evacuaron edificios cercanos. Alrededor de las 7 de la tarde, la policía utilizó un camión de plataforma para retirar un Honda Civic y se reabrieron las calles.

Lang fue acusado de agredir a un agente con un bate de béisbol, desorden civil y otros delitos por su participación en la insurrección del 6 de enero, pero fue liberado de prisión como parte del amplio acto de clemencia del presidente Donald Trump. Lang anunció recientemente que se postula al Senado por Florida.

A principios de este año, organizó un mitin en Minneapolis en apoyo a la ofensiva de Trump contra la inmigración, lo que atrajo a una multitud enfurecida de contramanifestantes que rápidamente lo obligó a retirarse.