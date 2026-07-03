Muere hombre tras prenderse fuego frente a sede de la ONU

La víctima sostenía una bandera tibetana; autoridades investigan el motivo del acto y mantienen su identidad en reserva

Las autoridades indicaron que no podían comentar qué llevó al hombre a prenderse fuego. [Agencias]

Las autoridades indicaron que no podían comentar qué llevó al hombre a prenderse fuego. [Agencias]

NUEVA YORK.- Un hombre que sostenía una bandera tibetana frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York murió tras prenderse fuego el jueves, según informaron las autoridades.

La policía se presentó tras una llamada al servicio de emergencias 911 alrededor de las 6:30 de la tarde y encontraron a un hombre de 52 años con quemaduras graves en todo el cuerpo, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York.

🇺🇸 Un manifestante se prendió fuego frente a la sede de la ONU en Nueva York durante una protesta por el Tíbet. Fue auxiliado por equipos de emergencia, trasladado a un hospital y murió poco después. La Policía investiga el caso. pic.twitter.com/92Mz8IfQbG — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) July 3, 2026

El hombre fue trasladado al hospital y posteriormente fue declarado muerto, según la policía.

Las autoridades indicaron que no podían comentar qué llevó al hombre a prenderse fuego.

La policía señaló que no se ha dado a conocer el nombre de la persona muerta porque su familia aún no ha sido notificada.

Un portavoz de las Naciones Unidas dijo que el incidente ocurrió después de que concluyeran todas las reuniones programadas para ese día y que no se vio afectada ninguna actividad de la ONU.

China señala que el Tíbet ha sido parte de su territorio desde mediados del siglo XIII, y el Partido Comunista chino ha gobernado la región del Himalaya desde 1951. Pero muchos tibetanos sostienen que fueron independientes en la práctica durante la mayor parte de su historia y han protestado contra lo que consideran el gobierno autoritario de Beijing.

Según la Campaña Internacional por el Tíbet, hubo más de 150 autoinmolaciones de tibetanos entre 2009 y 2022.

China no reconoce al gobierno tibetano en el exilio, llamado la Administración Central Tibetana, y no ha mantenido diálogo con los representantes del Dalái Lama desde 2010.

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NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye una discusión sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.