Wall Street se recupera luego que petróleo se eleva a casi 120 dólares el barril

Pero por más aterradores que hayan sido los desplomes, se siguen revirtiendo las pérdidas rápidamente

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

NUEVA YORK (AP) — Los mercados bursátiles de todo el mundo se están hundiendo por la incertidumbre de si la economía global puede resistir el alza de los precios del petróleo, que el lunes llegó brevemente a casi 120 dólares por barril. Pero por más aterradores que hayan sido los desplomes, se siguen revirtiendo las pérdidas rápidamente en medio de la preocupación causada por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

El S&P 500 cayó un 0,5% después de haber bajado hasta un 1,5% por la mañana. El Promedio Industrial Dow Jones perdía 365 puntos, o 0,8%, a las 11:30 de la mañana hora del este de Estados Unidos, y el índice compuesto Nasdaq estaba 0,1% más bajo. Eso sucedió luego de desplomes peores en los mercados bursátiles europeos y asiáticos.

Desde que la guerra con Irán comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel, la principal preocupación de los mercados financieros ha sido qué tan altos llegarán los precios del petróleo por ello y cuánto tiempo se mantendrán allí. A primera hora del lunes, el precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, subió brevemente a los 119,50 dólares. No había sido tan caro desde el verano posterior a que Rusia invadiera Ucrania en 2022, otro conflicto militar que igualmente elevó el riesgo de bloqueos en el flujo global de petróleo.

Si los precios del petróleo se mantienen tan altos durante mucho tiempo, los presupuestos de los hogares, ya estirados por la alta inflación, podrían quebrarse bajo la presión. Las empresas, por su parte, verán un alza en sus propias facturas por combustible y para abastecer artículos en sus estantes de tiendas o en sus almacenes de datos. Todo ello eleva la posibilidad de un peor escenario para la economía global: “estanflación”, en la que el crecimiento se estanca y la inflación se mantiene alta.

Para estar seguros, los precios del petróleo recortaron rápidamente sus enormes ganancias el lunes. El barril de crudo Brent retrocedió a 99,26 dólares, aunque eso todavía es un alza de 7,1% respecto del viernes.

El barril de crudo de referencia de Estados Unidos, por otra parte, subió 5,4% a 95,81 dólares después de dispararse brevemente hasta 119,48 dólares.

El mercado bursátil estadounidense tiene un historial de recuperarse relativamente rápido de conflictos militares pasados, como la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, siempre que los precios del petróleo no se mantengan demasiado altos por mucho tiempo. E incluso con todos los vaivenes recientes del mercado, el índice S&P 500, que está en el corazón de muchas cuentas 401(k), todavía se mantiene dentro de un 4% de su récord establecido en enero.

Algunos inversionistas profesionales sugieren que las caídas en los precios de las acciones podrán, en última instancia, ofrecer oportunidades para comprarlas a niveles más baratos antes de que vuelvan a subir. El rápido recorte de pérdidas del lunes para las acciones estadounidenses fue similar a los enormes vaivenes que sacudieron a Wall Street la semana pasada, con todo dependiendo de cambios en los precios del petróleo.

“Seguimos creyendo que la actual escasez aguda de petróleo se revertirá en los próximos meses a medida que nueva oferta entre en operación y el petróleo deberá caer de manera considerable”, según Sameer Samana, jefe de acciones globales y activos reales en Wells Fargo Investment Institute.

Todo eso depende, sin embargo, de que el flujo de petróleo regrese a la normalidad. En este momento, está lejos de eso.

La situación se refleja en el estrecho de Ormuz, una vía fluvial estrecha frente a la costa de Irán por la que navega una quinta parte del petróleo mundial en un día típico. Ahora, el tráfico de petroleros prácticamente se ha detenido por la preocupación de un posible ataque de Irán.

Si el estrecho permanece cerrado sólo por unas semanas, el precio del petróleo podría dispararse hasta 150 dólares por barril o más, según estrategas de petróleo y gas de Macquarie Research.

“Aunque no estamos intentando predecir cuánto tiempo será sustancial o completamente recortado el tránsito por Ormuz, cada vez confiamos más en que sin un acuerdo y un cese rápido de toda actividad cinética, el mercado del crudo comenzará a quebrarse en días, y no en semanas o meses”, escribieron en un reporte los estrategas encabezados por Vikas Dwivedi.

El dolor más inmediato en Wall Street está impactando a empresas que de antemano lidian con facturas de combustible elevadas.

Carnival perdió 4,3% porque tiene que llenar enormes cruceros con combustible y United Airlines se hundió 4,5%.

Entre los que ayudaron a limitar las pérdidas del mercado bursátil estadounidense estuvo Live Entertainment, que subió 5,7%. La empresa detrás de Ticketmaster llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un caso que alegaba un monopolio ilegal sobre eventos en vivo en el país.

En los mercados bursátiles en el extranjero, donde las economías son más dependientes de la importación de petróleo y gas natural, la caída de las acciones fue aún peor. El Kospi de Corea del Sur se hundió un 6%, el Nikkei 225 de Japón se desplomó 5,2% y el CAC 40 de Francia bajó 1,1%.

El enviado especial de China a Oriente Medio, Zhai Jun, pidió el fin de los ataques y afirmó que deben condenarse los atentados contra objetivos no militares y civiles. Por su parte, el presidente surcoreano Lee Jae Myung advirtió contra el acaparamiento, las compras de pánico y la colusión entre refinerías y gasolineras.

Ambas partes en la guerra atacaron nuevos objetivos durante el fin de semana, incluidos algunos civiles. Bahrein acusó a Irán de impactar una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable en los países del Golfo. Su compañía petrolera nacional declaró fuerza mayor luego que la única refinería de petróleo del país fuera atacada. Israel atacó depósitos de petróleo en Teherán, lo que provocó una densa columna de humo y activó alertas ambientales.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo a última hora del domingo que los altos precios del petróleo en este momento valen el costo.

“Los precios del petróleo a corto plazo, que bajarán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear de Irán, es un precio muy pequeño a pagar para la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”, afirmó en una publicación en su red social.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó ligeramente a 4,13 % desde 4,15 % a última hora del viernes.

Las preocupaciones por la alta inflación y los precios del petróleo están empujando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro, y el rendimiento a 10 años estaba por encima de 4,20% a primera hora del lunes. Pero el temor de que la economía desacelere está tirando hacia abajo al mismo tiempo. El viernes, un informe desalentadoramente débil sobre el mercado laboral de Estados Unidos mostró que los empleadores recortaron más empleos el mes pasado de los que agregaron.