El gobernador Américo Villarreal rendirá su IV Informe de Gobierno el próximo 23 de marzo

Se entregará el documento ante el Congreso local, el viernes 13 del presente mes

Agencias
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya rendirá ante el pueblo de Tamaulipas su Cuarto Informe de Gobierno, el próximo lunes 23 de marzo, en el Polyforum de esta capital; previamente, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, se entregará el documento ante el Congreso local, el viernes 13 del presente mes.
El titular del Ejecutivo enviará a la Legislatura 66 un documento sobre el estado que guarda la administración pública estatal, durante una Sesión Pública y Solemne, el 13 de marzo, a las 11:00 horas, en cumplimiento del principio de rendición de cuentas y transparencia gubernamental.
Posteriormente, el lunes 23 de marzo a las 13 horas en el Polyforum, Villarreal Anaya expondrá ante el pueblo de Tamaulipas las acciones, programas y proyectos que a cuatro años del incio de su gobierno humanista han permitido consolidar la transformación e impulsar el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.
