México apalea 16-0 a Brasil en seis entradas

El mexicano Julián Ornelas celebra tras conectar un cuadrangular para poner fin al juego durante la sexta entrada de un encuentro del Clásico Mundial de Béisbol contra Brasil, el domingo 8 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Ashley Landis)

Alejandro Kirk, Jarren Duran, Alek Thomas y Julián Ornelas conectaron cuadrangulares en la victoria por paliza de México 16-0 sobre Brasil en seis entradas.

El juego del Grupo B en Houston fue detenido antes de tiempo debido a la regla de misericordia del WBC, que finaliza los encuentros si un equipo tiene una ventaja de 15 o más carreras después de la quinta entrada.

México también venció a Gran Bretaña 8-2 en su debut el viernes y se enfrentará a los Estados Unidos (2-0) el lunes por la noche.

México lideraba por cinco antes de un enorme cuarto episodio. Duran impulsó dos carreras con un doble antes de que el jonrón de tres carreras de Kirk pusiera el marcador 10-0. Kirk ya había conectado un doble productor en la primera entrada de cuatro carreras para México. El vuelacercas de Duran ante el primer lanzamiento de Eric Pardinho en la segunda puso el 5-0.

El manager de México, Benji Gil, utilizó bateadores emergentes por Duran y Kirk, junto con los también ligamayoristas Randy Arozarena y Jonathan Aranda en la quinta, con su equipo ganando 11-0.

Pero eso no detuvo la producción de México. El equipo sumó una carrera en la quinta antes de que un estacazo de dos carreras de Thomas extendiera la ventaja a 14-0 con un out en la sexta. Un jonrón de dos carreras de Ornelas puso el 16-0 con dos outs para terminar el encuentro y desatar una gran celebración de la multitud mexicana.

El abridor de México, Taijuan Walker, ponchó a tres y dio dos boletos en 3 1/3 entradas. Brasil no consiguió hit hasta que Gabriel Maciel conectó un sencillo ante Roel Ramírez con dos outs en la quinta.

En su segunda participación en el WBC y la primera desde 2013, Brasil (0-3) quedó eliminado de avanzar tras perder ante EE. UU. e Italia. El equipo tiene un récord histórico de 0-6 en el torneo tras perder contra Japón, Cuba y China en 2013. Brasil cerrará la fase de grupos el lunes contra Gran Bretaña, que también fue eliminada el domingo.