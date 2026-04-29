FIFA pagará 100 mdd extra para cubrir costos en el Mundial

Las selecciones que disputen partidos en EU también afrontan algunas obligaciones fiscales de las que están exentas en Canadá y México

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante la presentación del calendario de partidos para el Mundial 2026 en Washington, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Foto/Chris Carlson)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante la presentación del calendario de partidos para el Mundial 2026 en Washington, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Foto/Chris Carlson)

La FIFA desembolsará más de 100 millones de dólares en efectivo adicional a las selecciones del Mundial para ayudar a cubrir los costos, más altos de lo previsto, por la estancia en Norteamérica.

El consejo rector de la FIFA acordó el martes aumentar en 2 millones de dólares los pagos básicos a cada federación, hasta un mínimo de 12,5 millones de dólares. El organismo rector prevé ingresos de al menos 11.000 millones de dólares para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México, que comienza el 11 de junio.

Algunas de las 48 federaciones, especialmente de Europa, comunicaron a la FIFA que la estructura de premios y los pagos para costos de preparación fijados el año pasado harían que perdieran dinero con el torneo, a menos que su selección avance lejos en las rondas de eliminación directa.

Las selecciones que disputen partidos en Estados Unidos también afrontan algunas obligaciones fiscales de las que están exentas en Canadá y México.

El apoyo financiero para los entrenamientos previos al torneo y los gastos aumentará ahora a 2,5 millones de dólares desde 1,5 millones, y cada federación recibe un incremento de 1 millón de dólares en el premio básico hasta 10 millones de dólares, acordó el Consejo de la FIFA en una reunión en Vancouver, ciudad sede del Mundial.

El fondo total de premios de 655 millones de dólares, anunciado en diciembre, está previsto para otorgar 50 millones de dólares al eventual campeón.

La federación de Argentina recibió 42 millones de dólares en premios por consagrarse campeona del torneo de 2022 en Qatar. Esa edición, con 32 selecciones, tuvo un fondo total de premios de 440 millones de dólares.

Costos de hotel y viajes

La FIFA indicó que también asignará 16 millones de dólares adicionales en “subsidios para costos de delegación de los equipos” y que repartirá más entradas a cada federación para sus partidos.

Según el reglamento del Mundial, la FIFA ya está obligada a pagar vuelos de ida y vuelta en clase ejecutiva para que cada federación viaje al torneo, además de manutención y alojamiento para una delegación de 50 personas. Los pagos de hotel comienzan cinco noches antes del primer partido de un equipo y se extienden hasta una noche después de que sea eliminado.

La FIFA también cubre el costo de los viajes internos para hasta 50 integrantes de la delegación, y “una flota dedicada de vehículos, incluido un vehículo para el equipamiento”.

Las federaciones de las selecciones mundialistas deben pagar un “seguro adecuado… que incluye, entre otros, lesiones, accidentes, enfermedades y viajes”, además de “costos incidentales de hotel” y el alojamiento de miembros adicionales de una delegación.