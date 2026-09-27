Remonta equipo Internacional y toma ventaja en Copa Presidente

El golfista surcoreano Tom Kim reacciona tras su tiro en el green del hoyo 12 contra el equipo de Estados Unidos durante un partido de la tercera ronda de four-ball en el torneo de la Presidents Cup en el Medinah Country Club, el 26 de septiembre de 2026, en Medinah, Illinois. (Foto AP/Matt Slocum)

El golfista surcoreano Tom Kim reacciona tras su tiro en el green del hoyo 12 contra el equipo de Estados Unidos durante un partido de la tercera ronda de four-ball en el torneo de la Presidents Cup en el Medinah Country Club, el 26 de septiembre de 2026, en Medinah, Illinois. (Foto AP/Matt Slocum)

MEDINAH, Illinois.- Los estadounidenses llenaron dos veces el tablero de posiciones con sus números rojos el sábado y el equipo Internacional ni se inmutó, reaccionando en la mañana y en la tarde para tomar una ventaja de tres puntos en la Copa Presidente.

Fue apenas la cuarta vez desde que estos partidos comenzaron en 1994 que el equipo Internacional —con solo una victoria en la Copa Presidente— ha liderado de cara a los decisivos 12 partidos individuales.

Min Woo Lee fue parte de ambas remontadas. Se unió a Sungjae Im en fourballs, pasando de 2 abajo contra Justin Thomas y Jackson Koivun para rescatar un empate en la mañana. Lee y Ryan Fox superaron un déficit temprano para pasar por encima de Sam Burns y Wyndham Clark en los foursomes de la tarde.

El golpe final de un día largo y ruidoso en Medinah fue Corey Conners embocando un putt de par de 6 pies en el green del 18 con ambos equipos reunidos alrededor. Ese fue el toque final cuando Conners y Nick Taylor remontaron desde 3 abajo después de 10 hoyos para una victoria de 1 arriba sobre Jacob Bridgeman y Russell Henley .

Entre los que observaban estaba Scottie Scheffler, el jugador número 1 del mundo a quien el capitán de Estados Unidos, Brandt Snedeker, decidió dejar fuera en la tarde. Scheffler había jugado los cinco partidos en las últimas dos competencias por equipos.

“Como dije al comienzo de la semana, Scottie Scheffler no va a salir ahí y ganarnos 15 puntos, así que tenemos que salir ahí como equipo y hacer esto juntos”, dijo Snedeker. “Desafié a los muchachos esta tarde a salir ahí y ser ese equipo que necesitamos que sean”.

Y eso fue lo que obtuvo — al menos por un rato.

Los estadounidenses tuvieron ventaja en todos los partidos en algún momento en los primeros nueve hoyos, tal como lo hicieron en la mañana, solo para ver cómo el aguerrido equipo Internacional reaccionó.

Incluso en fourballs en la mañana, cuando los estadounidenses terminaron ganando la sesión 2 1/2-1 1/2, casi se sintió como una victoria para el equipo de Geoff Ogilvy.

“En ambas sesiones, teniendo todo en rojo en el tablero, abajo en todos los partidos, y volver para sacar 1 1/2 puntos esta mañana sentimos que fue una pequeña victoria”, dijo Ogilvy. “El equipo de Estados Unidos jugó tan bien todo el día. Jugaron unos foursomes de altísimo nivel, especialmente esta tarde. Que los muchachos de alguna manera volvieran y lograran arañar dos puntos de eso y dividir la sesión fue increíble”.

La ventaja fue la mayor para el equipo Internacional desde 2003 en Sudáfrica, la Copa Presidente que terminó en empate. La última vez que lideraron fue en Royal Melbourne en 2019 hasta que los estadounidenses reaccionaron detrás de Tiger Woods, el capitán-jugador ese año.

Los individuales suelen favorecer a los estadounidenses, y el equipo Internacional tiene a dos jugadores —el colombiano Nico Echavarria y Christiaan Bezuidenhout— que no jugaron el sábado. Echavarria pegó por última vez un golpe significativo en Medinah el jueves.

El público fue tan estruendoso que un voluntario tuvo que recuperar la dentadura postiza de un aficionado que se le salió de la boca desde la parte alta de una carpa de hospitalidad en el hoyo 10.

El equipo Internacional ha estado en su mejor nivel cerrando partidos. Ahora tienen que encontrar la manera de cerrar una Copa que los estadounidenses han ganado las últimas 10 veces.

“El objetivo al comienzo de la semana es estar liderando de cara a los individuales. De eso se tratan, en cierto modo, los primeros cuatro días”, dijo Ogilvy. “Aun así, todavía hay 12 puntos en el tablero, así que hemos visto en estos eventos por equipos que pueden pasar todo tipo de cosas diferentes”.

“Tenemos que agachar la cabeza y jugar por una gran oportunidad mañana”.