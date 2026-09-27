Presenta Tom Cruise en México nueva película de Iñárritu

El actor interpreta a un magnate petrolero en un melodrama sobre crisis ambiental y poder

Tom Cruise y el director Alejandro González Iñárritu posan para fotografías durante un evento de presentación de la película "Digger" en la Ciudad de México, el sábado 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

Tom Cruise y el director Alejandro González Iñárritu posan para fotografías durante un evento de presentación de la película "Digger" en la Ciudad de México, el sábado 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

CIUDAD DE MÉXICO.- De visita en la Ciudad de México, Tom Cruise, el protagonista de la más reciente película del director mexicano Alejandro G. Iñárritu, compartió su experiencia retratando a un millonario petrolero en este melodrama de denuncia ecológica.

El actor, galardonado con un Oscar honorífico en 2025, hizo un poco del acento sureño de Estados Unidos que caracteriza a su megalómano personaje, Digger Rockwell.

“No se trata solo de un acento; hay que encontrar uno que aporte el humor, el drama y el ritmo. Algo que lo haga interesante”, dijo el sábado Cruise en una sesión de preguntas y respuestas. “Es divertido de interpretar, ese juego con las palabras, son muchas capas distintas con las que estoy trabajando”.

Además de cambiar su forma de hablar, el actor se sometió a una fuerte caracterización con prostéticos y maquillaje que lo convierten en un hombre de una apariencia mucho mayor (aunque en realidad él y Digger tienen casi la misma edad).

En el filme, que se estrena el 1 de octubre, Digger sigue empeñado en generar ganancias para su empresa, a pesar de que esto traiga desastres humanos y para el medio ambiente devastado. La complicidad de las autoridades y de las personas que trabajan para él permiten que se salga con la suya cuando un glaciar se ha desprendido del polo donde extraen petróleo.

“Nunca había leído un personaje, y mucho menos había tenido el privilegio de interpretar uno así en el cine”, dijo Cruise.

Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons y Mercedes Hernández completan el elenco de este filme rodado en VistaVision.

G. Iñárritu dijo que comenzó a pensar en el guion, que coescribió, entre otros, con la autora mexicana Sabina Berman, cuando filmaba “The Revenant” (“El Renacido”) y fue a buscar hielos, que resultaron estar derretidos. Denunció que desde entonces las grandes empresas y los gobiernos han negociado para permitirse subir la temperatura mundial 1,5 grados, a pesar de que esto trae efectos desastrosos como los que él atestiguó al realizar ese filme de 2015 protagonizado por Leonardo DiCaprio.

“Cuando nuestro cuerpo tiene un grado de temperatura de más, estamos muy mal y tenemos calentura a dos grados”, señaló Iñárritu. “La tierra está con fiebre, esa es la diferencia. Y ahí lo vi, lo experimentamos”.

Aunque “Digger” es un melodrama y juega con las convenciones de una puesta en escena teatral, buena parte de los diálogos y situaciones que retrata parecen sacados de la realidad. G. Iñárritu dijo que parte de su inspiración vino simplemente de ver las noticias y que incluso le preocupaba que su historia fuera superada por el desarrollo vertiginoso de la historia verdadera.

“Fue muy angustiante y era como estar haciendo un documental del futuro”, dijo. “Esta forma que contamos de historia fue la única forma de dar un espacio para contarla en sí misma”.

El cineasta de “Amores Perros”, “Babel”, “Birdman” y “Bardo” señaló que no buscaba solo un comentario político, sino “hacer una observación de la especie humana”.