No sirven parquímetros; inspectores multan a los automovilistas

Nuevo Laredo, Tam.— Viejos, obsoletos, despintados y oxidados, así es como se encuentran los estacionómetros en Nuevo Laredo, tanto los digitales como los mecánicos, a pesar de ello, los inspectores de Parquímetros aplican las multas a los conductores que se estacionan frente a uno de ellos.

A simple vista, estos aparatos se ven que no sirven, no funcionan, en el caso de los mecánicos, uno o ambos; no funcionan. A estos se les coloca monedas de dos pesos o una peseta, es decir 25 centavos de dólar; mientras que, a los digitales de uno, 2, 5 y 10 pesos.

“Aquí siempre es el mismo problema con los parquímetros, cuando no funciona uno es el otro, y otros aparentemente están bien, pero cuando le pones la moneda suben, o hacen el sonido como que corre la moneda y no es así”, dijo don José, “viene, viene”, (cuidador de carros) que labora en los alrededores del Mercado Maclovio Herrera, por la calle Hidalgo y Guerrero.

Comentó que son muchos los detalles de esto estacionómetros, por lo que cuando la persona se pone en estos cajones, y les explica, esté si sirve, esté no, a otros a veces no los alcanza y como algunos hacen el sonido como si funcionaran, se van confiados, y ya cuando regresan, ya tienen la multa.

Además, explicó cómo estos tienen su falla, y de los más de 10 menos de 3 funcionan, el resto no, así la mayoría de los estacionómetros, y eso la gente no lo sabe, pero los inspectores si, y a conciencia multan, sin importarles si la gente tiene para pagar ese día o al día siguiente 259 pesos, pero si se paga dentro del término de 24 horas paga la mitad, en caso contrario, si les vuelven aplicar otra inflación, les ponen las famosas “botas”.

“Los inspectores saben de esto, incluso están marcados con marcador indeleble, porque así los traen ellos identificados, muchos no tienen el rotulito de infracción, otros como le digo, sube la flechita, llega hasta el 10, y ya no sube de ahí, se baja, la gente no toda sabe, porque no siempre me doy cuenta, pero ya les aplicaron la multa”, expresó.

Otro de los acomodadores de carros, que se ubican por la zona del centro histórico comentó que es un abuso, pues no es legal que los inspectores municipales hagan esto, pero es una forma de sacar dinero para el ayuntamiento, es un robo a lo descarado, un robo a vista de todos, y nadie hace nada al respecto.

