‘No merecía esa muerte’, dice madre de Victoria

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de trámites para repatriar el cuerpo de su hija, Rosibel Emérita Arriaza pide que se haga justicia por los cuatro policías municipales acusados de feminicidio contra Victoria Salazar Arriaza en Tulum, Quintana Roo.

Afuera del Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador, Arriaza dijo que siente impotencia, frustración e indignación al saber que no pudo detener el sometimiento policiaco con el que a su hija le quebraron dos vértebras, de acuerdo al reporte oficial.

“Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada, yo hubiera querido estar allí como madre, pero una no puede estar en todos los lugares, cuando los hijos crecen toman decisiones y ella se fue para allá, no merecía esa muerte”, dijo en San Salvador, capital del país centroamericano.

“Se supone que las autoridades están para proteger a seres humanos, con todas sus técnicas que les dan para tratar de someter a alguien, pero ese fue un abuso de autoridad, pido justicia para esos cuatro policías mexicanos”.

Rosibel añadió que se encuentran realizando las gestiones, junto a sus otros hijos, para acudir a México a consolar a las dos hijas de Victoria, ambas menores de edad, que quedaron en orfandad, así como también repatriar su cuerpo.

“Pido justicia para mi hija, no veo una causa justificada, yo pienso de que los seres humanos tenemos derecho a la vida, independientemente de lo que haya sucedido en ese momento, yo realmente como madre no sabría decirle cuáles fueron las causales que llevaron a ese atropello de mi hija”.

Este lunes, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que fueron trasladados a Centros de Retención los cuatro policías municipales involucrados en el feminicidio de la mujer salvadoreña, de 36 años de edad.

De acuerdo con el Servicio Médico Forense ministerial, la técnica policial sobre la víctima le causó una fractura en la parte superior de la columna vertebral, producia por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que causó su fallecimiento.

“Aunque sé que mi hija ya no volverá a la vida, eso yo lo sé, pero en el área moral y emocional, yo estaría más que satisfecha que esos señores pagaran”, agregó.