‘No hay que relajarse en esta Fase 2’

NUEVO LAREDO, TAM.- Será hasta el día último de este mes de septiembre cuando se evalúe la situación en cuanto a la reapertura de nuevos comercios, establecimientos no esenciales y espacios recreativos, de cómo se comportaron los casos de COVID-19, si se mantuvieron los casos, o si hubo un repunte de contagios.

Lo anterior lo manifestó el doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano director de Salud Municipal, quien añadió que en estos días se espera que se tenga el menor número de casos activos, así como el menor número de 40 por ciento de camas y de ventiladores en el Hospital COVID.

“Cada 15 días se revalúa estar en las fases, entramos a la fase dos el 15 de septiembre y termina el 30 de septiembre, dos semanas en las cuales la reapertura de negocios no esenciales nos permite recuperar en un tiempo la economía en la ciudad”, indicó.

Añadió que de igual manera también conlleva a una responsabilidad importante, ya que durante siete meses han estado emitiendo recomendaciones que son el lavado de manos, el uso del cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento social, y sobre todo quedarse en casa.

Reveló que se han dado cuenta que estas acciones que están indicadas, han visto que están dando resultados y que han sido claves para control de la pandemia, lo que dio pie a la reapertura de los restaurantes al 50 por ciento con incremento de horario, igual que otros establecimientos.

Precisó que tanto el proveedor como el usuario tienen que llevar a cabo las medidas preventivas de sanidad, para evitar precisamente los contagios, tiene que haber una responsabilidad por parte de la ciudadanía, que al acudir al restaurante lleve su cubrebocas, haga el lavado de manos.

Sobretodo que las personas que acudan a los lugares que ya se han reabierto que vayan sanos, para que se cuiden y cuiden a los demás, si se tiene tos, escurrimiento nasal u otro síntoma, es mejor que no acuda que se quede en casa aislado, ya que pueden ser síntomas de coronavirus.

“Por ejemplo si en un negocio es para atender a 40 personas, nada más habrán de ingresar 10 personas, y tiene que haber mucha higiene en ese lugar, y yo usuario tengo que ir sano con mi cubrebocas, si tengo sospecha que me duele la garganta y tengo tos pero me siento bien, me quedo en casa mejor”, dijo.

Gutiérrez Serrano por último mencionó que si las personas ya salieron a caminar no lo hagan en grupos, que usen cubrebocas, marcando la sana distancia, porque sería muy triste y muy vergonzoso que después de siete meses de estar trabajando, se regrese de nuevo a la fase 1, lo que sería un caos.