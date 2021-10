No hay migrantes en espera de asilo

NUEVO LAREDO, TAM. – El Delegado en Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración (INM), Segismundo Doguim Martínez, precisó, que en esta frontera, como en las otras que forman parte de Tamaulipas, ya no hay migrantes que esperen a obtener asilo político en el vecino país, ya que el Programa de Protección a Migrantes ha concluido desde hace dos meses.

“Desde hace dos meses ya no tenemos nada (migrantes), que están regresando hacia las fronteras para ingresar al vecino país, y por lo pronto no tenemos nada, no sabemos tampoco si vuelva a reactivarse o no, por lo pronto Nuevo Laredo terminó hace dos meses aproximadamente”, refirió Doguim Martinez.

De igual forma destacó que del total de migrantes que pudieron estar en las fronteras, o en especial Nuevo Laredo, solo lograron su cometido un 10%, poniendo como ejemplo que si fueron 20 mil migrantes, solo unas 2 mil solicitudes progresaron e igual número pudieron de personas pudieron obtener ese anhelado asilo político que esperaban.

“En cuanto a los migrantes que deciden quedarse en México, pues seguimos trabajando con las solicitudes de refugio a migrantes, pero en cuanto a Nuevo Laredo, podemos decir que definitivamente no es un punto de solicitudes de refugio, todas han sido para otras ciudades o estados”, explicó.

Para concluir el Delegado de INM, destacó que las repatriaciones de mexicanos han disminuido considerablemente por la aduana de Nuevo Laredo, ya que las repatriaciones actualmente se realizan principalmente hacia el interior del país, pero desde Estados Unidos, donde destacan Jalisco, Querétaro y Tabasco, donde se dirigen el mayor número de repatriados.