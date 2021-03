No hay beneficios en el cambio de horario

No hay ahorro visible con el cambio de horario, aseguran algunos comerciantes de la ciudad. Este domingo 14 de marzo, en la frontera norte de México, se adelantará el reloj una hora.

Este domingo 14 de marzo, en la frontera norte de México se efectuará el cambio de horario, adelantando el reloj una hora, este medio informativo preguntó a comerciantes sobre los beneficios de dicha medida, aquí sus respuestas.

“En realidad yo no he notado algún beneficio con este cambio de horario, para mí la apertura de mi pequeño negocio se da a la misma hora y el cierre igual, igualmente la hora de levantarme es la misma no hay cambio alguno”, aseguró Juan Mora, propietario de una tienda de abarrotes en Bravo y Obregón.

Ya son varios años desde que implementaron este cambio de horario, pero la realidad es que si hay algún ahorro en la energía solo es visible para las autoridades, dijo Eligio Obeso Castro, propietario de la Óptica La Central.

Personalmente no he visto algún beneficio en este supuesto ahorro, pues el único cambio que nota es en el cambio de la hora, que se adelante y luego se atrasa una hora, solamente eso, pero beneficio particulares ninguno, aseguró.

Braulio Velarde, quien se dedica a la venta de tamales, dijo que él diariamente se levanta a las 4:00 de la mañana a preparar la mercancía, pero no ha encontrado beneficio en el horario, lo único real para él, es que hay que levantarse más temprano y dormir una hora más tarde.