Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA

La nieta del presidente Donald Trump, de 18 años, jugará en The Annika con una exención especial, generando gran expectación y apoyo de figuras como Annika Sorenstam y Tiger Woods

Kai Trump presencia una conversación de su abuelo, el presidente Donald Trump, con la prensa, el 26 de septiembre de 2025 en Washington (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, archivo)

BELLEAIR, Florida.- Kai Trump está lista para vivir su sueño de la infancia, y está causando expectación.

La nieta del presidente Donald Trump hará su debut en la LPGA esta semana en The Annika en el Pelican Golf Club.

La estudiante de último año de secundaria, de 18 años, habla ya como una profesional. El martes, exhibió aplomo y madurez durante una conferencia de prensa de 12 minutos.

“Creo que voy a aprender mucho sin importar lo que pase”, expresó Kai Trump. “Voy a salir a divertirme y ver hacia dónde va todo. Voy a sacar mucho de esto. Obviamente, competir con las mejores jugadoras va a ser genial, lo mismo que estar dentro de las cuerdas con ellas, jugar con ellas, aprender qué tipo de golpes hacen, qué hacen en el campo. Así que, sí, estoy deseando que llegue y jugar con las mejores”.

Trump comenzó a jugar al golf a los 2 años y se ha comprometido a ir a la Universidad de Miami. Recibió una de las tres exenciones de patrocinadores para el torneo, que generalmente se otorgan a jugadoras que pueden ayudar a promover el golf femenino. Trump tiene más de nueve millones de seguidores en las redes sociales. La estrella de la WNBA Caitlin Clark también está jugando el torneo en el pro-am.

“Así que la idea de la exención, cuando revisas la historia de las exenciones, es atraer atención a un evento”, comentó Dan Doyle Jr., propietario del Pelican Golf Club. “Es encantadora para hablar y atrajo a muchos espectadores a través de Instagram, que normalmente no ven golf femenino. Ésa era la esperanza, y lo estamos viendo ahora en Instagram y redes sociales. Así que ha creado revuelo además de las otras grandes jugadoras que tenemos aquí”.

El lunes, Trump recorrió jugando la mitad del campo con la legendaria golfista Annika Sorenstam, anfitriona del torneo. Sorenstam mencionó cómo recibió una invitación controvertida para jugar en la Gira de la PGA entre los hombres en 2003 y eso convirtió a los espectadores casuales en expertos con opiniones firmes.

“Kai atrae a muchas personas diferentes al deporte y queremos que la gente escuche sobre nuestro torneo y sea parte de él”, señaló Sorenstam. “Se está corriendo la voz y creo que eso es algo bueno. Tengan en cuenta que la Fundación ANNIKA es una beneficiaria aquí, y estamos enfocados en proporcionar y empoderar a nuestras mujeres. Realmente encaja en nuestra misión también. Estamos realmente ansiosos por la semana”.

Trump le pidió a Sorenstam algunos consejos mientras estaban juntas en el campo.

“Fue increíble”, dijo Trump. “Le hice algunas preguntas sobre su swing y qué debería hacer tal vez de manera diferente. También le hice preguntas alrededor de los greens, porque eso es difícil y puedes hacer diferentes golpes hacia ellos y cuál sería su opinión sobre algunos de esos golpes. Fue realmente genial conocerla. Es una leyenda, así que fue agradable jugar nueve hoyos con ella”.

No, el abuelo de Kai no vendrá a verla jugar este fin de semana.

“Está dirigiendo el mundo en este momento, así que anda un poco ocupado”, comentó Trump. “Para mí, él es sólo un abuelo normal. Siempre lo ha sido”.

Sí, juega con el presidente Trump, pero no revelaría quién gana.

“Es bastante bueno. Tenemos algunos partidos reñidos. No puedo decir mucho”, indicó. “Jugamos mucho. Nos lo pasamos genial ahí fuera. Siempre estamos en el mismo equipo también”.

¿El consejo del abuelo?

“Sal y diviértete. Simplemente no te pongas nerviosa”, dijo.

Tiger Woods también le dio consejos a Trump.

“Quiero decir, él es el mejor golfista del mundo entero. Yo diría eso. Y es aún mejor persona”, expresó. “Me dijo que saliera y me divirtiera y simplemente fluyera. Lo que sea que pase, pasa”.