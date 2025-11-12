Avión militar turco se estrella en Georgia con 20 personas a bordo

El C-130 del Ejército de Turquía cayó cerca de la frontera con Azerbaiyán; autoridades confirman víctimas y continúan labores de búsqueda y rescate en la zona del siniestro

Los restos de un avión de carga de las fuerzas armadas turcas en el lugar donde se desplomó el miércoles 12 de noviembre de 2025, en la municipalidad de Sighnaghi, Georgia. (AP Foto/Zurab Tsertsvadze)

ANKARA, Turquía.- Un avión de carga del Ejército turco con 20 personas a bordo se estrelló el martes en Georgia, cerca de la frontera con Azerbaiyán, informaron las autoridades, sin confirmar hasta el momento el número de bajas.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y altos funcionarios de Georgia y Azerbaiyán señalaron que, al parecer, al menos algunas de las personas que iban a bordo habían fallecido, sin proporcionar detalles.

Imágenes de video transmitidas en medios de comunicación turcos parecían mostrar la aeronave descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco.

El avión C-130 despegó de Azerbaiyán y volaba de regreso a Turquía cuando se estrelló, informó en X el Ministerio de Defensa Nacional de Turquía.

La dependencia indicó que había 20 militares a bordo, incluidos miembros de la tripulación. Se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades azerbaiyanas y georgianas, añadió. Las autoridades georgianas llegaron al sitio del siniestro cerca de las 5 de la tarde (1400 GMT), señaló el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya, quien agregó que se continuaba la operación de búsqueda y rescate.

El Ministerio del Interior de Georgia dijo que la aeronave se estrelló en el municipio de Sighnaghi, cerca de la frontera con Azerbaiyán, y agregó que se ha iniciado una investigación.

Según la Agencia Anadolu, administrada por el estado turco, la autoridad de aviación georgiana dijo que se perdió contacto con el avión pocos minutos después de que ingresara al espacio aéreo de Georgia. La aeronave no había emitido una llamada de socorro, señaló.

El ejército turco desplegó un vehículo aéreo no tripulado para apoyar la operación de rescate mientras un equipo de investigación de accidentes se preparaba para partir hacia Georgia, informó la emisora privada de noticias NTV.

Erdogan se dijo “profundamente entristecido” por el accidente y expresó sus condolencias por los “mártires”.

“Dios mediante, superaremos este accidente con la menor cantidad de contratiempos posible”, manifestó el mandatario.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y la ministra de Relaciones Exteriores de Georgia, Maka Botchorishvili, también extendieron sus condolencias a sus homólogos turcos por el accidente.

“Estamos profundamente conmocionados por la noticia de la pérdida de vidas de nuestros soldados en el accidente ocurrido en suelo georgiano”, dijo Aliyev en un mensaje, según la Agencia Anadolu.

Los aviones militares de carga C-130 son ampliamente utilizados por las fuerzas armadas de Turquía para transportar personal y manejar operaciones logísticas.

Turquía y Azerbaiyán mantienen una estrecha cooperación militar.

Erdogan y otros funcionarios turcos asistieron a las celebraciones del Día de la Victoria de Azerbaiyán en Bakú el 8 de noviembre, día en que se conmemora el éxito militar de la antigua república soviética en la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.