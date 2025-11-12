Pat Murphy y Stephen Vogt repiten como Managers del Año en Grandes Ligas

Murphy, de Milwaukee, y Vogt, de Cleveland, hicieron historia al conquistar por segundo año consecutivo el galardón al mejor estratega en la Liga Nacional y Americana, respectivamente

Pat Murphy, manager de los Cerveceros de Milwaukee, ríe en una práctica de bateo, ants del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, ante los Dodgers de Los Angeles, el 12 de octubre de 2025 (AP Foto/Brynn Anderson, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Pat Murphy creció asistiendo a juegos de ligas menores en el Estadio MacArthur en Syracuse, Nueva York. En esos días, el equipo local intentaba recuperar todas las pelotas que se iban del otro lado de la cerca durante la práctica de bateo, pero Murphy se guardaba una o dos para sí mismo antes de que lo echaran.

A menudo lo perseguía Bobby Cox o un miembro de su personal.

Esa vieja relación dio un giro el martes por la noche cuando Murphy ganó el premio al Manager del Año de la Liga Nacional por segunda temporada seguida. El único piloto de la Liga Nacional que había recibido el honor en años consecutivos era Cox con Atlanta en 2004 y 2005.

Stephen Vogt de Cleveland también revalidó su condición de Manager del Año de la Liga Americana, al recibir 17 de los 30 votos para el primer lugar por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. John Schneider de Toronto obtuvo 10 votos para el primer lugar y terminó segundo, seguido por Dan Wilson de Seattle. La votación se llevó a cabo antes de la postemporada.

El anterior manager de la Liga Americana en ganar este honor en temporadas consecutivas fue Kevin Cash de Tampa Bay en 2020 y 2021.

“Es muy merecido. Hace un gran trabajo con su club”, dijo Murphy sobre Vogt. “Va a ser un manager del Salón de la Fama, realmente lo creo”.

Murphy obtuvo 27 votos para el primer lugar. Terry Francona de Cincinnati fue segundo, seguido por Rob Thomson de Filadelfia.

El afable Murphy, quien cumplirá 67 años el 28 de noviembre, estaba dirigiendo en la Universidad Estatal de Arizona a principios de la década de 2000, cuando se presentó formalmente ante Cox.

“Le dije, ‘siempre he querido conocerte’, y él me miró y dijo, ‘ahora lo has hecho’”, dijo Murphy riendo. “Y fue un silencio total. Yo pensaba ‘no sé si este tipo está bromeando conmigo o qué, pero interrumpí algo’”.

Este miércoles, se anunciará al ganador del Premio Cy Young para cada liga. El jueves, se entregarán los galardones al Jugador Más Valioso.

Vogt, de 41 años, llevó a Cleveland a su segundo título consecutivo de la División Central de la Liga Americana en su segunda temporada a cargo. Jugó en las Grandes Ligas durante diez años y se retiró después de la temporada 2022. Tuvo un período de un año como entrenador del bullpen de Seattle y fue contratado por los Guardianes en noviembre de 2023.

Cleveland estaba detrás de Detroit por 15 juegos y medio a principios de julio y por 11 juegos a comienzos de septiembre antes de remontar para asegurar el título de la división en el último día de la temporada. Según el Elias Sports Bureau, fue el mayor repunte en una temporada en la historia de las Grandes Ligas.

Los Guardianes también se convirtieron en el cuarto equipo de las mayores en llegar a los playoffs a pesar de tener una racha de derrotas de al menos diez juegos durante la temporada regular, uniéndose a los Dodgers de 2017, los Bravos de 1982 y los Giganes de Nueva York de 1951. El club de Vogt perdió diez juegos seguidos del 26 de junio al seis de julio.

“El mensaje era, ‘no podemos controlar el ayer, y no podemos controlar el mañana’”, dijo Vogt. “’Tenemos que concentrarnos en hoy. Tenemos que ganar el juego de hoy y luego nos preocuparemos por el mañana’. Creo que eso fue realmente un mantra que todos adoptamos”.

Cleveland tuvo una gran racha en septiembre, después de que dos dominicanos, el cerrador Emmanuel Clase y el abridor Luis Ortiz fueron suspendidos con goce de sueldo como parte de una investigación de las mayores sobre apuestas deportivas.

Cuando se le preguntó qué recordará cuando mire hacia atrás en esta temporada, Vogt señaló la resiliencia del su equipo.

“Una cosa es hacer una remontada y jugar bien al final y quedarse corto, pero pudimos regresar y ganar la división y entrar a los playoffs”, dijo.

Murphy guio a Milwaukee a un récord de 97-65, el mejor de las Grandes Ligas este año, estableciendo un récord de franquicia en victorias. Los Cerveceros estaban en segundo lugar de la División Central de la Liga Nacional a principios de julio antes de superar a los Cachorros de Chicago con una notable racha de 29-4 que incluyó una racha de 14 victorias consecutivas, otro récord de la franquicia.

Milwaukee eliminó a Chicago en una memorable serie divisional de la Liga Nacional antes de ser barrido por los Dodgers en la Serie de Campeonato. La victoria en cinco juegos sobre los Cachorros, rivales de división, fue la primera serie de postemporada ganada por los Cerveceros desde que barrieron a Colorado en la divisional de 2018.

“Teníamos el equipo adecuado”, dijo Murphy. “Teníamos chicos que son conscientes y tienen hambre, y eso hace que el manager se vea bien al final del día”.

Murphy fue entrenador de banca de Milwaukee durante ocho temporadas. Se le ascendió después de que Craig Counsell se marchó a los Cachorros en noviembre de 2023.

Los Cerveceros también ganaron la División Central de la Liga Nacional en la primera temporada de Murphy a cargo, terminando con un récord de 93-69.

Murphy tuvo una larga carrera como entrenador a nivel universitario, incluyendo períodos en Notre Dame y Arizona State, antes de servir como asistente especial con los Padres de San Diego para la temporada 2010. Tuvo un récord de 42-54 como manager interino de los Padres en 2015.