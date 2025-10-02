Nashville gana la U.S. Open Cup con victoria 2-1 sobre Austin

Sam Surridge y Hany Mukhtar marcaron los goles que dieron a Nashville su histórico triunfo y boleto a la Copa de Campeones

Los jugadores del Nashville SC celebran su victoria sobre el Austin FC en la final de la US Open Cup en Austin, Texas, el miércoles 1 de octubre de 2025. (Foto AP/Eric Gay)

AUSTIN, Texas.- Sam Surridge convirtió un penal a los 60 minutos y Nashville ganó la Lamar Hunt U.S. Open Cup el miércoles, con una victoria de 2-1 sobre Austin.

Hany Mukhtar también anotó para Nashville, que aseguró un lugar en la Copa de Campeones de la CONCACAF de 2026. Fue el primer trofeo importante para el club, que se unió a la MLS en 2020.

La U.S. Open Cup, que data de 1914, es la competición de fútbol más antigua en Estados Unidos, equivalente a un torneo europeo de copa..

Mukhtar le dio a Nashville la ventaja temprana con un disparo que se coló en el ángulo superior, fuera del alcance del portero de Austin, Brad Stuver, a los 17 minutos.

Austin tuvo una buena oportunidad de igualar menos de diez minutos después, a raíz de una falta del portero Brian Schwake sobre Myrto Uzuni. Pero Schwake tapó el penal ejecutado por Uzuni.

Uzuni se redimió con un gol de zurda al segundo palo en el tiempo de descuento del primer tiempo y los equipos se fueron al descanso en el estadio Q2 empatados 1-1.

Dani Pereira de Austin cometió una falta sobre Jeisson Palacios en el área para un penal. Surridge se encargó de convertirlo, logrando su sexto gol, el mejor número del torneo.

La última final de Nashville fue en la Leagues Cup hace dos años, pero el equipo se quedó sin trofeo, cayendo en una tanda de penales ante Lionel Messi e Inter Miami.

El actor Matthew McConaughey, propietario de Austin FC y “Ministro de Cultura” del equipo, estuvo entre los presentes en el partido.

La final contó por primera vez con una terna arbitral conformada exclusivamente por mujeres. Incluyó a la árbitra Tori Penso, así como a las asistentes Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

La U.S. Open Cup está abierta tanto a clubes profesionales como amateurs, pero los equipos de la MLS han dominado la competición durante más de dos décadas.

La última vez que un equipo que no pertenecía a la MLS llegó a la final fue en 2022, cuando el Sacramento Republic de la USL Championship jugó contra Orlando City.

La última vez que un equipo que no era de la MLS ganó el evento fue en 1999, cuando los Rochester Rhinos derrotaron a los Colorado Rapids.