Dólar se sigue depreciando; baja a 18.40 a la venta

A la compra también tuvo un descenso al pasar de 17.30 a 17.10

Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo, mostrando la cotización este miércoles. [José García/Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Este miércoles, el dólar tuvo un nuevo descenso en su valor, al pasar de 18.50 a 18.40 a la venta en centros cambiarios de Nuevo Laredo.

A la compra también tuvo una reducción, al pasar de 17.30 a 17.10.

Desde hace más de 14 meses no se veían estos niveles en la cotización.

En menos de un mes la divisa verde se ha devaluado 60 centavos, pues apenas el pasado 8 de septiembre se vendía en 19.00 pesos.

Y a la compra ha caído 90 centavos (casi un peso) en el mismo período, pues se compraba en 18.00 pesos hace un mes.

