NASA revela imágenes de la sequía en Cerro Prieto, Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO.- La NASA publicó unas imágenes tomadas por el satélite Landsat 8, de julio de 2012 a julio de 2022, donde se observa la desecación de la presa Cerro Prieto en Nuevo León, México.

Las fotografías muestran el antes y el después de la zona: en la descripción del material, la agencia espacial señaló que el embalse (acumulación de agua) bajó a 0.5% su capacidad de 393 millones de metros cúbicos.

The Cerro Prieto reservoir in Nuevo León, Mexico, has dropped to 0.5 percent of its capacity of 393 million cubic meters. The reservoir is shown in these Landsat images acquired in July 2015 and July 2022. https://t.co/uLsMtgtMTG pic.twitter.com/Z9RJcdsM6R

— NASA Earth (@NASAEarth) July 23, 2022