Mantiene huracán Nolo amenaza de inundaciones para México; se aleja de Hawai

El capitán Lui Sales, del Departamento de Bomberos de Hawai, busca gente para ayudar mientras el agua de lluvia causada por el huracán Nolo inunda un tramo de la autopista Mamalahoa, Hawai, el sábado 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Gregory Bull)

El capitán Lui Sales, del Departamento de Bomberos de Hawai, busca gente para ayudar mientras el agua de lluvia causada por el huracán Nolo inunda un tramo de la autopista Mamalahoa, Hawai, el sábado 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Gregory Bull)

HILO, Hawai.- El huracán Nolo se alejaba de las islas hawaianas el domingo, pero la amenaza de lluvias intensas, inundaciones repentinas y vientos fuertes persistía en zonas que se recuperan de tormentas anteriores.

Para primeras horas del domingo, Nolo se encontraba a unos 418 kilómetros (260 millas) al suroeste del punto más meridional de Hawai y se alejaba de la Isla Grande a unos 19 km/h (12 mph). Aun así, la Agencia de Defensa Civil del condado Hawái indicó que seguían vigentes avisos de vientos fuertes y oleaje elevado para partes de la isla hasta la noche del domingo, mientras los vientos máximos sostenidos de la tormenta alcanzaban los 165 km/h (105 mph).

Se esperaba que Nolo continuara fortaleciéndose y girara hacia el noroeste para la noche del domingo, aunque el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que el centro de la tormenta permanecería muy al sur y suroeste de las islas hawaianas. Se preveía que la tormenta se acercara al Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, un área nacional de conservación, a comienzos de esta semana.

Los meteorólogos advirtieron que las bandas exteriores de Nolo podrían provocar inundaciones y deslaves que pongan en riesgo la vida, y se espera que partes de la Isla Grande registren acumulados de lluvia de hasta 51 centímetros (20 pulgadas). También se pronosticaban lluvias intensas en las otras islas.

“No salgan si no es necesario a ese entorno peligroso de inundaciones, y también de vientos fuertes. Podemos tener árboles y líneas eléctricas caídos”, aconsejó Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes.

El sábado por la tarde cayó lluvia intensa en la parte sur de la Isla Grande, lo que llevó a cierres parciales de una de las principales carreteras que conectan Kailua-Kona, en el oeste, con Hilo, en el este.

Cerca de la comunidad de Naalehu, en el extremo sur de la isla, se vio a integrantes de la Guardia Nacional guiando a un hombre que conducía por calles inundadas mientras intentaba salir de su casa bajo el fuerte aguacero. Se activó a más de 120 miembros de la guardia en la isla, como parte de unos 400 en todo el estado después de que el gobernador declaró emergencia.

Los residentes aún se recuperan del huracán Lala, que produjo lluvias intensas y vientos lo suficientemente fuertes como para sacar de sus cimientos a unas 100 viviendas en la Isla Grande.

Hawai se prepara para el borde norte de Nolo

Alrededor de una docena de personas estaban en el agua el sábado por la mañana en Carlsmith Beach Park, en Hilo, en la Isla Grande, pese a los letreros que indicaban que la playa estaba cerrada. Andrea Gill salió a su nado habitual antes de regresar a casa para resguardarse con su familia.

Los dueños de tiendas tapiaron negocios y se cancelaron eventos. Gill comentó que las tormentas son comunes, pero los huracanes son raros. Mantenía la esperanza de que las islas no recibieran el impacto total.

“Estamos acostumbrados a mucha lluvia. No estamos acostumbrados al viento. Así que siempre es una bendición cuando no nos llega el viento del huracán”, expresó Gill.

El presidente Donald Trump aprobó una declaración de emergencia el viernes, autorizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a coordinar la asistencia y proporcionar apoyo de financiamiento.

Hawaiian Electric, la principal empresa de servicios públicos del estado, informó que las cuadrillas que ayudaban a restablecer la electricidad en Kauai tras el huracán Lowell de este mes regresaron a Oahu, Maui y la Isla Grande en respuesta a la tormenta.

En Maui, se desató un incendio de maleza en el lado oeste de la isla el sábado, lo que motivó evacuaciones obligatorias para algunos residentes. El fuego ardía cerca del área de Olowalu, a unas 7 millas (11 kilómetros) al sur de Lahaina, el lugar de los mortales incendios de 2023. Hawaiian Electric cortó el suministro eléctrico en la mayor parte del área como medida de precaución ante el incendio.

El servicio meteorológico emitió una advertencia por vientos fuertes para partes de Maui la noche del sábado, lo que significa que los vientos podrían ser de al menos 64 km/h (40 mph) con ráfagas superiores a 97 km/h (60 mph).

El Pacífico ha estado inusualmente activo esta temporada, según el meteorólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional Bob Oravec, con actividad de tormentas por encima del promedio durante lo que ya es el pico de la temporada de huracanes. Señaló que ese patrón es consistente con años de El Niño, cuando el Pacífico suele registrar más tormentas tropicales y huracanes.

El poderoso Polo en trayectoria prevista hacia México

Mientras tanto, México está bajo la amenaza del huracán Polo mientras se dirigía hacia la península de Baja California después de llevar condiciones de tormenta a la costa suroeste. Para el domingo, Polo perdió algo de velocidad y se debilitó a huracán de categoría 3, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN).

En un mensaje publicado en X a primeras horas del domingo, el organismo indicó que Polo avanzaba a una velocidad de 16 km/h (10 mph) hacia la península, donde se espera que toque tierra el lunes. El domingo, la tormenta generaba vientos sostenidos de 195 km/h (120 mph), por debajo de sus vientos máximos sostenidos de 220 km/h (140 mph).

La Marina mexicana señaló en un comunicado que ha reunido personal y ayuda humanitaria en los puertos de Guaymas y Mazatlán, en la costa del Pacífico de México, y ha desplegado tres embarcaciones que podrían transportar ayuda a comunidades costeras aisladas por el huracán.

Uno de los poblados en la trayectoria prevista del huracán es San Juanico, una pequeña comunidad pesquera en la costa Baja California Sur, en el Pacífico, donde el acceso a necesidades básicas ya es inestable. El pueblo solo cuenta con electricidad de tiempo completo desde hace un par de años, y aun así experimenta apagones frecuentes. La gasolinera más cercana está tan lejos que el combustible se almacena en tanques y se vende desde allí, y el suministro con frecuencia se agota si hay alta demanda. Existe preocupación de que carreteras dañadas por el agua puedan bloquear el acceso al centro médico más cercano, a unos 80 minutos en Ciudad Constitución.

Gloriely Robles Meza, encargada en un pequeño hotel, dijo que están preocupados y que el Ejército mexicano llegó a San Juanico para preparar un albergue y brindar apoyo ante posibles emergencias. Una cuadrilla eléctrica también estaba allí para prepararse para la llegada de Polo.