Amenaza huracán Polo con inundaciones y deslaves en Baja California Sur

Un hombre cubre con tablones las ventanas de una casa ante la inminente llegada del huracán Polo en Puerto San Carlos, en Baja California Sur, México, el domingo 27 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Un hombre cubre con tablones las ventanas de una casa ante la inminente llegada del huracán Polo en Puerto San Carlos, en Baja California Sur, México, el domingo 27 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

PUERTO SAN CARLOS, México.- Los residentes del estado mexicano de Baja California Sur protegían sus viviendas y trabajadores trasladaban tierra y escombros para reforzar diques al tiempo que el huracán Polo se abatía el lunes sobre la península, con la amenaza de vientos fuertes, inundaciones y deslaves.

Por su parte, el huracán Nolo aún podría generar lluvias torrenciales a partes de Hawai incluso cuando la tormenta se alejaba del estado.

En Puerto San Carlos, un pueblo pesquero de unos 5.700 habitantes, algunos temían que las mareas altas y el fuerte oleaje de Polo pudieran rebasar las barreras y hacer que el agua de mar anegara la comunidad.

Algunas familias planeaban evacuar a refugios en Ciudad Constitución, a unos 60 kilómetros (37 millas) de distancia, y decenas de personas en otras partes del estado fueron evacuadas.

Rocío Sánchez, pescadora local, dijo que trabajadores de Protección Civil habían recomendado a la población que evacuara porque las barreras de tierra podrían ceder.

Polo se dirige a toda velocidad hacia península de Baja California

Polo era una tormenta de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 mph) la mañana del lunes, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Los meteorólogos señalaron que impactará el territorio continental mexicano tras azotar Baja California Sur con fuertes precipitaciones, y que “se espera que ocurran pronto vientos y crecidas repentinas que pongan en peligro la vida”. Se prevén lluvias intensas e inundaciones en partes del suroeste de Estados Unidos más adelante en la semana.

“Se pronostica que Polo estará cerca de la fuerza de un huracán mayor cuando llegue a Baja California Sur más tarde hoy, y se anticipa que será un huracán cuando toque tierra en el territorio continental mexicano a última hora de esta noche o temprano el martes por la mañana”, indicó el centro.

Para la mañana del lunes, las olas comenzaron a estrellarse e inundar zonas costeras. Laura Velázquez, coordinadora nacional de la Agencia de Protección Civil de México, afirmó que Polo tocará tierra por la tarde.

En una conferencia de prensa la mañana del lunes, instó a los residentes a mantenerse fuera de las calles y buscar refugio si sus viviendas están en riesgo. Anunció que se suspenderán los viajes en el área donde se esperaba que el huracán tocara tierra y que los puertos en toda la región serán cerrados.

Nolo se encontraba muy al suroeste de Hawai y se alejaba de la Isla Grande conforme llegaba a su fin el fin de semana, pero el aviso por viento y el aviso por oleaje elevado seguían vigentes para partes de la isla hasta la mañana del lunes. Los vientos máximos sostenidos de Nolo aumentaron a cerca de 249 km/h (155 mph).

Ha sido una temporada ajetreada para tormentas del Pacífico

El Pacífico ha estado inusualmente activo, según el meteorólogo principal del Servicio Nacional de Meteorología, Bob Oravec, con actividad de tormentas por encima del promedio durante lo que ya es el pico de la temporada de huracanes. Explicó que ese patrón es consistente con los años de El Niño, cuando el Pacífico suele registrar más tormentas tropicales y huracanes.

Al tiempo que Polo se acercaba a México, la Marina mexicana informó que ha reunido personal y ayuda humanitaria en los puertos de Guaymas y Mazatlán, en la costa del Pacífico del país, y desplegó tres embarcaciones que podrían transportar ayuda a comunidades costeras aisladas por la tormenta.

Uno de los poblados en la trayectoria prevista del huracán es San Juanico, una pequeña comunidad pesquera en la costa del Pacífico de Baja California. El pueblo sólo ha tenido electricidad de tiempo completo desde hace unos años, y aún sufre cortes frecuentes. Existe preocupación de que los caminos arrasados por el agua puedan bloquear el acceso a instalaciones médicas.

Gloriely Robles Meza, administradora de un pequeño hotel, expresó preocupación y comentó el domingo que elementos del Ejército llegaron a San Juanico para preparar un refugio y brindar apoyo ante posibles emergencias.

También el domingo, la tormenta tropical Rachel se formó mar adentro, lejos de la costa suroeste de México. El centro de huracanes indicó el lunes que Rachel tenía vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph) y se ubicaba a unos 365 kilómetros (225 millas) al sur-suroeste de Acapulco. No había alertas ni avisos costeros en vigor.

En Hawai, inundaciones y deslaves siguen siendo un riesgo

Los meteorólogos advirtieron que las bandas exteriores de Nolo podrían causar inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida, y que partes de la Isla Grande podrían recibir hasta 50 centímetros (20 pulgadas) de lluvia. También se esperaban lluvias intensas en las otras islas.

Se activó a más de 120 integrantes de la Guardia Nacional, como parte de unos 400 en todo el estado luego que el gobernador emitiera una proclamación de emergencia. El presidente estadounidense Donald Trump aprobó recientemente una declaración de emergencia, autorizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar la asistencia y proporcionar apoyo de financiamiento.

La especialista del Centro Nacional de Huracanes Elizabeth Adams dijo el lunes que Nolo se acercaba al Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, un área de conservación marina al noroeste de las islas.

“Esperamos que las condiciones se deterioren rápidamente cerca de ese monumento nacional”, dijo.

Los cortes de energía persisten en Maui, con más de 10.000 hogares y negocios sin electricidad la mañana del lunes, según poweroutage.us, principalmente en el lado oeste de la isla.

La mayoría de los cortes estuvieron relacionados con daños por la tormenta, según comunicados de Hawaiian Electric. La empresa indicó que los fuertes vientos de más de 96,5 km/h (60 mph) el domingo impidieron que helicópteros volaran sobre crestas montañosas este fin de semana para evaluar daños en líneas de transmisión, y agregó que esperaba que los cortes persistieran hasta el mediodía del lunes.

La empresa de servicios públicos también desenergizó el fin de semana líneas alrededor de un incendio de matorrales que se desató el sábado, lo que provocó órdenes de evacuación a varios kilómetros al sur de la localidad de Lahaina, el sitio de los mortales incendios de 2023. Esas órdenes de evacuación fueron levantadas la mañana del lunes.

Los residentes de Hawai aún se recuperan del huracán Lala, que produjo lluvias intensas y vientos lo suficientemente fuertes como para arrancar de sus cimientos a unas 100 viviendas en la Isla Grande.