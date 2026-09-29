Golpea huracán Polo Baja California Sur con fuertes lluvias

Un hombre camina por una calle junto a la playa mientras avanza por el agua arrastrada por el huracán Polo en Puerto San Carlos, estado de Baja California Sur, México, el lunes 28 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Un hombre camina por una calle junto a la playa mientras avanza por el agua arrastrada por el huracán Polo en Puerto San Carlos, estado de Baja California Sur, México, el lunes 28 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

PUERTO SAN CARLOS, México.- El viento azotaba el lunes la costa noroeste de México y el agua comenzaba a cubrir algunas calles mientras el huracán Polo se abatía sobre Baja California Sur, trayendo consigo la amenaza de inundaciones y deslaves.

En Puerto San Carlos, un pueblo pesquero de unos 5.700 habitantes, las mareas altas y el fuerte oleaje de Polo ya estaban rebasando las barreras marinas mientras los residentes se preocupaban por sus viviendas en el pueblo, que se encontraba en gran medida vacío. Cientos de personas en la región evacuaron, resguardándose en refugios cercanos en escuelas y otras instalaciones.

La agencia nacional de “Protección Civil dijo que evacuáramos aquí, los sancarleños, porque era zona de riesgo por los bordos, por las mareas altas que hay ahorita, y el oleaje que se espera, el viento, va a reventar, no iban a aguantar los bordos de tierra que levantaron”, comentó Rocío Sánchez, una pescadora local.

Polo se dirige hacia la península de Baja California

Polo era una tormenta de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 mph) el lunes, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Se prevé que produzca de 15 a 30 centímetros (6-12 pulgadas) de lluvia en partes de Baja California Sur.

Los meteorólogos señalaron que impactará el territorio continental mexicano tras azotar Baja California Sur con fuertes precipitaciones, y que “se espera que ocurran pronto vientos y crecidas repentinas peligrosos”. Podría traer lluvias intensas e inundaciones a partes del suroeste de Estados Unidos más adelante en la semana.

El gobierno del estado norteño de Sonora anunció la noche del lunes que suspendería todas las actividades “no esenciales”, incluidas la escuela, los deportes y el trabajo no esencial, en la capital del estado y en más de una docena de municipios debido al huracán.

Los residentes de Baja California Sur se preparaban para lo que está por venir. Margarita Bobadilla y su familia se refugiaron en una escuela local, diciendo que era más seguro que resistir la tormenta en su casa de madera.

“Lo material como quiera va y viene, la familia no. Desde anoche decidimos venirnos, yo y mis hijos, y aquí estamos esperando a ver cómo nos va”, manifestó.

Otros permanecían en San Carlos, cruzando los dedos para que las ligeras inundaciones y los fuertes vientos fueran lo peor de Polo.

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil de México, informó que Polo tocaría tierra por la tarde. Mientras Polo se acercaba a México, la Marina Armada informó que ha reunido personal y ayuda humanitaria en toda la costa norte del Pacífico y desplegó tres embarcaciones que podrían transportar ayuda a comunidades costeras aisladas por la tormenta. Autoridades locales a lo largo de la península de Baja California dijeron que tenían refugios listos.

En una conferencia de prensa la mañana del lunes, Velázquez instó a los residentes a mantenerse fuera de las calles y buscar refugio si sus viviendas están en riesgo. Dijo que se suspenderán los viajes en el área donde se esperaba que el huracán tocara tierra y que los puertos en toda la región serán cerrados.

Al mismo tiempo, la tormenta tropical Rachel se formaba frente a la costa suroeste de México. El NHC indicó el lunes que Rachel tenía vientos máximos sostenidos de 96 km/h (60 mph) y se ubicaba a unos 400 kilómetros (250 millas) al suroeste de Acapulco. No había avisos preventivos para la costa.

Una temporada ajetreada para tormentas del Pacífico

El Pacífico ha estado inusualmente activo, según el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos Bob Oravec, con actividad de tormentas por encima del promedio durante lo que ya es el pico de la temporada de huracanes. Explicó que ese patrón es congruente con los años de El Niño, cuando el Pacífico suele registrar más tormentas tropicales y huracanes.

Aunque se prevé que Polo se debilite sobre el norte de México, también habrá de asestar un nuevo golpe al suroeste de Estados Unidos.

La región ya ha estado saturada por lluvias intensas en los últimos meses, y zonas como Nuevo México y el Gran Cañón fueron golpeadas por inundaciones devastadoras este mes. Ahora, se pronostica que los remanentes de Polo se desplacen hacia el este a través de la región, y se prevé que empapen Arizona, Utah, Nuevo México y Texas con lluvias copiosas.

Eso es una buena parte de los 20 a 30 centímetros (8-12 pulgadas) que el área suele recibir en un año. Ese terreno ya es propicio para crecidas repentinas, torrentes súbitos que pueden bajar por cañones y otras zonas bajas con poco tiempo de advertencia. El nuevo clima tropical añade más riesgo, dijo Andrew Mangham, hidrólogo sénior del Servicio Meteorológico Nacional en Albuquerque.

“Nos estamos poniendo al día aquí en muy, muy poco tiempo”, comentó Mangham. “Y eso no es realmente lo que queremos. Queremos lluvias agradables, ya sabe, durante todo el verano”.

En Hawai, inundaciones y deslaves siguen siendo un riesgo

Nolo, por su parte, se encontraba muy al suroeste de Hawai y se alejaba de la Isla Grande. Nolo empapó comunidades en el sur y el sureste de la Isla Grande durante el fin de semana, lo que provocó algunos cierres de carreteras el sábado por la noche y el domingo, ya que el agua que corría y las rocas bloquearon las vías.

Miembros de la Guardia Nacional de Hawai rescataron a 19 personas de las inundaciones durante el fin de semana, informó la Guardia Nacional de Estados Unidos en una publicación en Facebook.

Las evaluaciones de daños aún están en curso mientras Nolo continúa moviéndose hacia el noroeste. Aunque se mantiene alejado de las principales islas hawaianas, se está acercando al Parque Nacional Marino Papahanaumokuakea, un área de conservación marina al noroeste de las islas, según el NHC.

Miles de hogares y negocios en Maui se quedaron sin electricidad por un tiempo, pero para la tarde del lunes el servicio se había restablecido en casi todos, según poweroutage.us. La mayoría de los cortes estuvieron relacionados con daños por la tormenta, según comunicados de Hawaiian Electric.

Los residentes de Hawai aún sufren las secuelas de varios otros eventos naturales este año, incluidas tormentas Kona low en primavera, un terremoto en mayo, el huracán Lala en agosto y el huracán Lowell en septiembre. Esos eventos afectaron a más de 1.290 viviendas , según el estado, y causaron casi 700 millones de dólares en daños y costos de recuperación.