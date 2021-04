Nada será igual en los Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Los de Tokio 2020 han sido unos Juegos Olímpicos atípicos desde antes de su celebración debido a la pandemia por Covid-19, la cual sigue sin dar tregua al movimiento olímpico y en general a todo el mundo.

No sólo se convirtieron en los primeros Juegos aplazados en la historia por motivos sanitarios globales, también serán inéditos en cuanto a su desarrollo, pues el Comité Olímpico Internacional (COI) acordó, en conjunto con las autoridades de sanidad locales y el comité organizador, que no habrá espectadores extranjeros para evitar contagios por coronavirus.

Desde el 24 de marzo de 2020, cuando se anunció el aplazamiento para el verano de este año, se han tenido que tomar diferentes medidas, algunas ingratas, no sólo para llevar a cabo las competencias que reparten medallas, también para los eventos clasificatorios, en los cuales se tuvieron que aplicar estrictos protocolos sanitarios.

Los filtros olímpicos en casi todos los deportes se alteraron, cambiando sedes, aplazándolos o de plano cancelando, mientras la elegibilidad en disciplinas con límite de edad se flexibilizó, pues por ejemplo, en el caso de futbol, ahora podrán competir jugadores que rebasen los 23 años de edad, y si el torneo se hubiera hecho el año pasado, no podrían superar esa edad.

Para salvaguardar la salud de todos los integrantes de la denominada Familia Olímpica, es decir deportistas, entrenadores, jueces, directivos y medios de comunicación, la organización de los Juegos y el COI emitieron unos Manuales (Playbook) Sanitarios en los que detalla los lineamientos a seguir para cuidar la salud de todos.

Estos documentos, que ya fueron enviados a los Comités Olímpicos Nacionales, federaciones internacionales y la prensa acreditada, aún tendrán dos actualizaciones, una este mes de abril y otra en junio, de acuerdo al COI.

Juegos post-Covid

Medidas a implementar por el COI y el Comité Organizador de Tokio 2020 para el desarrollo de la justa veraniega nipona:

– A todos los deportistas se les pide una prueba PCR negativa a Covid-19 realizada 48 horas antes de viajar a Japón. Al llegar a territorio nipón se les hará otra prueba.

– La vacuna contra Covid-19 no es obligatoria, pero el COI no solo exhortó a los deportistas a inmunizarse conforme a los programas de vacunación en sus países y convertirse así en una especie de embajadores, también anunció que ayudará a aquellos países que aún no adquieren vacunas por motivos económicos, políticos o de logística para aplicar dosis a sus seleccionados olímpicos.

– Desde antes de salir de sus lugares de origen, deportistas, entrenadores, oficiales, presidentes de federación y reporteros deberán registrarse en una aplicación sanitaria en la que diario deberá reportar su temperatura y si tiene síntomas de cualquier enfermedad. También informar detalladamente de sus actividades y lugares a los que se trasladarán durante su estancia en Japón.

– Los deportistas podrán llegar a la Villa hasta con cinco días de anticipación a su competencia y deberán salir al día siguiente de participar.

– Todos los deportistas deberán dejar sus habitaciones sólo para dirigirse a sus centros de entrenamiento o competencia, y siempre en los transportes oficiales. Habrá horarios determinados para los alimentos por delegación en los comedores de la Villa.

– Ningún integrante de la Familia Olímpica podrá visitar lugares turísticos, centros comerciales o restaurantes, y no podrá utilizar el transporte público.

– Cada delegación participará en el desfile inaugural con un grupo pequeño de deportistas; se estima que sea de un máximo de 20, incluidos los dos abanderados, uno por género.

– No habrá voluntarios extranjeros.

– El recorrido de la antorcha olímpica se realiza con poco público y sin gritar, sólo aplaudir.