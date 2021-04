Para nominados por ‘Greyhound’ el Oscar no es competencia

Nominados al Óscar a Mejor Sonido por filme 'Greyhound' ven en los premios una celebración a la excelencia del trabajo, no una competencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al hablar con los postulados al Óscar a Mejor Sonido por su trabajo en el filme Greyhound: En la Mira del Enemigo, surge la prerrogativa sobre qué piensan de que compiten con los únicos mexicanos considerados al galardón este año.

Beau Borders, Warren Shaw y David Wyman, tres de los cuatro candidatos al Premio de la Academia por el filme estelarizado por Tom Hanks, contaron en entrevista que México y Latinoamérica deben estar orgullosos del logro de Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, quienes trabajaron en El Sonido del Metal.

“Ellos deben estar orgullosos de sí mismos, de lo que hicieron, es un trabajo fantástico y su logro nos parece fabuloso”, indicó Warren en el encuentro exclusivo.

“Yo no lo veo como una competición, para mí es una celebración de la excelencia al trabajo, al esfuerzo. El estilo del sonido de cada nominado es distinto, tienes a Mank también, a Soul, uno es cine de autor, otro es animación, y El Sonido del Metal es fabuloso. No se trata de nacionalidades, es la calidad y la excelencia; no lo veo como un trofeo para ganar, esto una celebración”, añadió Borders.

Del cuarteto nominado, Borders ya había vivido la experiencia de la postulación por su trabajo en El Sobreviviente (2013). En tanto, Michael Minkler (quien no estuvo en la conversación) llegó a su decimotercera candidatura y ha ganado tres estatuillas por las cintas La Caída del Halcón Negro (2001), Chicago (2002) y Soñadoras (2006).

Cada uno desde su casa, conectados en video, escuchó el recuerdo y consejo de Borders.

“Este es un año súper extraño (por la pandemia), pero no por eso menos gozoso. Cuando me nominaron la primera vez fueron un montón de eventos, los almuerzos, los encuentros con colegas, y fue un gran show.

“Le presenté a mi mamá a Bette Midler, lo cual fue espectacular. Creo que ahora la Academia está haciendo un gran esfuerzo por realizarlos, pero lo mejor es que disfruten la experiencia”, comentó sobre el encuentro fílmico pactado para el próximo domingo.

Greyhound: En la Mira del Enemigo, ya disponible en Apple TV+, narra el impacto emocional que experimentan un comandante naval y su tropa por el ataque submarino a un buque en el Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial.

Los especialistas en ingeniería, grabación y mezcla de sonido ahondaron en el proceso de creación de su trabajo para el largometraje dirigido por Aaron Schneider, y que ocurre en 1942.

“La tecnología ha crecido tanto, se ha ampliado de una manera tan impresionante, que no sólo es micrófonos y máquinas, sino tipos de sonido y efectos.

“En el caso del filme, hay que escuchar sonidos que existían en los años 40, y debes ser muy cuidadoso. Unes la tecnología para recrear lo que había y cómo sonaba en aquel tiempo”, precisó Wyman.

Contaron que, por ejemplo, los grandes logros técnicos del filme se sostienen en los efectos visuales y de sonido porque, aunque hay algunos de éstos que son reales, en el caso de las olas del océano estrellándose contra el metal de los botes no son verdaderos y debieron ser creados desde cero.

¿Un posible augurio?

La edición 68 de los Golden Reel Awards, cuya gala se llevó a cabo el viernes, premió a Greyhound: En la Mira del Enemigo en una de las dos categorías en las que contendió, mientras que dejó a El Sonido del Metal sin ningún galardón de sus tres menciones.

La cinta bélica destacó en la categoría de Logro Excepcional en Edición de Sonido – Efectos de Sala frente a Cherry, Cielo de Medianoche, Noticias del Gran Mundo, Tenet, Mujer Maravilla 1984 y su contrincante de Amazon Prime Video.

El Sonido del Metal, ganadora del BAFTA a Mejor Sonido, y Noticias del Gran Mundo dominaban la premiación anual organizada por los Editores de Sonido en Cine (MPSE, por sus siglas en inglés) con tres nominaciones cada una, pero esta última también salió con las manos vacías.

El Juicio de los 7 de Chicago, Soul, Tenet y Festival de la Canción de Eurovisión: La Historia de Fire Saga fueron otras de las películas galardonadas.