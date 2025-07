Mujer resulta lesionada tras aparatoso accidente en colonia Roma

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular ocurrido en la colonia Roma dejó como saldo a una mujer lesionada, quien resultó lastimada de la cintura tras ser impactada por un Dodge Avenger cuyo conductor presuntamente pasó un semáforo en rojo.

El choque ocurrió en el cruce de las calles Pino Suárez y Luis Caballero, cuando Ángel Eusebio, de 25 años, quien circulaba en dirección de oriente a poniente por la calle Pino Suárez, intentó ganarle el cambio de luz del semáforo y terminó colisionando con el costado de la camioneta Mazda de Carolina, una mujer que viajaba de sur a norte en la avenida Luis Caballero.

A raíz del impacto, Carolina sufrió un golpe en la cintura, lo que le causó molestias. Afortunadamente, la situación no fue grave. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes revisaron a las conductoras y confirmaron que las heridas no eran de consideración. Sin embargo, se recomendó que la mujer se dirigiera a una clínica particular para un chequeo médico preventivo.

Las autoridades de Tránsito y Vialidad informaron que el conductor del Dodge Avenger, al parecer, se encontraba apurado, lo que lo llevó a ignorar las señales del semáforo, poniendo en riesgo su seguridad y la de los demás. Afortunadamente, el impacto fue en una zona sin mayor tráfico, lo que evitó que la situación fuera más grave.

Este incidente resalta nuevamente la importancia de respetar las señales de tránsito, especialmente los semáforos, para evitar accidentes que puedan ocasionar lesiones o pérdidas humanas.