Muestran fortaleza y superación

NUEVO LAREDO, TAM.- Esta es una historia verídica, los personajes son de Nuevo Laredo, y de manera increíble sus vidas se han entrelazado, superando cualquier adversidad.

Sergio Enrique Bustos, quien tiene 23 años de edad, es invidente de nacimiento, pero actualmente estudia un doctorado en la Licenciatura de Educación en la cual ya ha alcanzado la maestría, actualmente se desempeña como auxiliar administrativo en la Presidencia Municipal, trabajo en el cual está muy contento.

“Me ha ido muy bien, aunque no me desenvuelvo en lo que es mi carrera, estoy feliz en mi trabajo, pero alcanzar esto ha sido difícil, se batalla, pero nunca hay que rendirse sino seguir adelante y alcanzar las metas a futuro y largo plazo, mi mamá me ha apoyado en todos mis estudios”, señaló Sergio.

A punto de ingresar a la universidad, ella sufre un derrame por lo cual se la llevaron a Monterrey y mientras ella pasaba por eso, él entraba a la escuela, afortunadamente todo se superó, indicó.

Nunca hay que rendirse, nunca decir no puedo, no hay que ser cobarde, todo se puede hacer, ahora ha alcanzado sus estudios en el doctorado; por cierto la semana pasada fue su primer día, comentó.

“Actualmente sigo aprendiendo, en todos mis estudios me han apoyado, primero mis padrinos en la secundaria y luego los directivos de la universidad, todo ello me permite decirles que nunca olviden sus sueños, hay que luchar por ellos y seguir adelante hasta alcanzarlos”, añadió Sergio quien agradeció a la Universidad donde estudia así como a los directivos y a su familia.

PREPARADO PARA INSTRUIR

Hace aproximadamente cuatro años un pequeño, de nombre Axel, vivió una situación terrible, misma que le llevó a perder la vista, hoy de manera increíble Sergio y la maestra Elizabeth, le enseñan computación y el sistema Braille.

Le apoya en los comandos básicos de lector de pantalla, el uso del Office y Word, que es lo que más se usa en la vida y escuela, Axel es muy participativo y aprende muy bien, su mamá también le apoya con la enseñanza del Braille. Axel estará con ellos hasta que esté totalmente preparado, inició su preparación el 19 de junio, y cada sábado y domingo lo llevan sus padres a casa de Sergio y Elizabeth.

Elizabeth Rodríguez Quiroga, dijo que hace años deseaba que hubiese alguien que le enseñara Braille a su niño, pero no había nadie, hasta que un Día del Niño, la maestra Elsa Tamez, le preguntó a Sergio, qué deseaba de regalo y él le pidió una máquina Perkins para aprender el sistema Braille.

“Inmediatamente la licenciada Yolanda Assad, hizo la solicitud a Destellos de Luz en Monterrey, en un mes Sergio tenía su máquina Perkins. Me hablan de Destellos y tuvimos que empezar a viajar cada semana, primero viernes, luego sábado para que no perdiera la escuela, fueron tres años de viajar para que aprendiese el sistema y al mismo tiempo yo también”, aseguró Rodríguez Quiroga.

Luego viene la falta de una computadora para sus estudios, entonces como aprendió el Braille ella le apoyó en sus estudios desde primaria a secundaria siendo su repetidora de casa una de las clases, todo lo entregaba por él.

AGREDECE A DIOS

“Cuando el derrame… dejé de enseñar y le pedí a Dios que me permitiera enseñar aunque sea a un sólo niño, no fue uno fueron dos: niño y niña y les enseñé sin cobrar nada, ahora tenemos a Axel, él es como alguien de casa, tampoco se le cobra nada, porque veo este crecer continuo de Sergio y siento una gran satisfacción”, añadió Elizabeth.

Quisiera que otros padres hagan lo mismo con sus hijos, no acusen a maestros, ellos no son culpables, los padres deben estar al lado de sus hijos, enfatizó.

Sergio es para ella su hijo, más que su nieto, pero también son amigos, existe una amistad entre los dos desde siempre. Desde pequeño le dijo que era su abuela, madre y amiga y que siempre contaría con ella.

“Hay que ser agradecido con Dios, ahora que tengo la oportunidad de ver a otro niño que puede salir adelante, quiero que Axel sea otro Sergio, que alcance lo mismo, no me gusta que un ciego cause lástima, sino que cause admiración, ellos tienen luz, sólo hay que pulirlos. Sergio tiene su luz, a mi me tocó cuidarlo y enseñarlo y estoy feliz”, continuó.

Para concluir, la maestra Elizabeth dijo que los padres con hijos con discapacidad deben saber que no están solos, que hay un camino que recorrer, y sí, es largo pero productivo. Ella ahora está en Caminos de Luz, dando clases y brillo a todos estos niños.

Brevemente platicamos con Axel Daniel Hernández Aguirre, quien ya tiene 12 años, está por ingresar al primer grado de secundaria, le gusta mucho la escuela y actualmente se siente bien con la maestra Elizabeth y Sergio.

“He aprendido lo básico, pero siento que voy en el camino y eso me gusta, en el Braille ya conozco todas las letras, ya sé leer y eso me llena de alegría, ellos son muy buenas personas, que me quieren mucho, yo también siento lo mismo por ellos”, concluyó Axel, con una sonrisa que por cierto le gusta mucho a Elizabeth.