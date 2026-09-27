Sólo 53 vehículos nacionalizados vía REPUVE han cambiado de propietario: OFE

Nuevo Laredo, Tam.- A casi un mes de que se diera a conocer la disposición que permite realizar cambios de propietario de vehículos nacionalizados mediante el programa de regularización del Registro Público Vehicular (REPUVE), en Nuevo Laredo apenas 53 contribuyentes han acudido a la Oficina Fiscal del Estado (OFE) para efectuar este trámite, informó Roque Hernández Reyes, jefe de la dependencia estatal.

El funcionario señaló que esta nueva disposición permite a los propietarios de unidades, que fueron regularizadas mediante el programa federal, actualizar legalmente la titularidad del vehículo con una operación que anteriormente no podía realizarse bajo las condiciones que existían para este tipo de unidades.

El trámite tiene un costo de mil 173 pesos y puede efectuarse en las Oficinas Fiscales de Tamaulipas.

Entre los requisitos se encuentra presentar la documentación que acredita la propiedad y regularización del vehículo, identificación oficial, RFC, CURP y comprobante de domicilio, además de que la unidad debe ser presentada físicamente para su verificación correspondiente.

Hernández Reyes indicó que, aunque la posibilidad de realizar estos movimientos ya se encuentra disponible, la respuesta de los contribuyentes en Nuevo Laredo ha sido todavía moderada, pues en prácticamente un mes solamente 53 personas han aprovechado esta nueva disposición para efectuar el cambio de propietario de vehículos regularizados mediante REPUVE.