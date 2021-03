Muere padre de Carmen Madrid tras recibir vacuna

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz mexicana Carmen Madrid, conocida por sus roles en programas como Sr. Ávila, La Guzmán, Señora Acero y Mirada de Mujer, tomó las redes sociales para compartir la muerte de su padre, quien falleció la noche del sábado 20 de marzo.

La también escritora explicó en su página oficial de Facebook que su papá perdió la vida debido a que presentó complicaciones por Covid-19, pese a que ya le habían aplicado la vacuna.

“Se vacunó, se enfermó y se nos fue”, escribió Madrid en la red social. “Hoy leí una cifra. Pero mi papá no es una cifra, aunque sus últimos días fueron confiscados por un protocolo”.

“Papá no tenía face, pero sí tenía muchos amigos, mucha familia que seguramente lo recordará con amor. Gracias a todos los amigos que nos apoyaron en este trance. En verdad su auxilio fue invaluable”.

Madrid, originaria de la Ciudad de México, señaló en otras publicaciones que el pasado 26 de febrero acompañó a su papá a que le pusieran la vacuna Sputnik V. Sin embargo, señaló, después de cinco horas su salud empeoró.

“Estaba sano. De pronto perdió la vista, de lo mejor que tenía, su ojo. Esperamos y creímos que pasaría. ¿Qué no es lo que dicen los que saben? Han pasado 17 días y él simplemente se extinguió”, señaló.

“Cuando los paramédicos del 911, unos seres humanos increíbles, ya lo habían convencido de llevarlo al hospital del bicho, me dijo: ‘no me dejes solo, mijita. Estate conmigo en lo que me alivio, o en lo que me quiebro’. Escribo esto solo para que se sepa que el estaba bien, lo vacunaron y se cayó. ¿Que esta pasando?”.

Tras el apoyo y trabajo de los doctores y enfermeras al ayudar a su padre, quien permaneció varios días entubado, la actriz tuvo que lidiar el fin de semana con su pérdida.

“‘La muerte se pasa rápido. Vive, triunfa, come, ama’, me dijo (su padre). Muchas gracias a todos por sus mensajes, por sus condolencias para mi familia y todo el apoyo recibido.

“Ahora todos debemos hacernos la prueba, dar negativo y seguir. Saldremos adelante todos como País, como planeta, como especie humana, y aprenderemos de esta lección. ¡Un abrazo a cada uno y que viva la vida!”.