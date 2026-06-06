Carré Otis presenta denuncia por violación contra exjefe de Elite

Carre Otis en los Premios de Moda CFDA en The Pool and The Grill en Nueva York, el 10 de noviembre del 2021. (Evan Agostini/Invision/AP)

Carre Otis en los Premios de Moda CFDA en The Pool and The Grill en Nueva York, el 10 de noviembre del 2021. (Evan Agostini/Invision/AP)

PARÍS (AP) — La exsupermodelo estadounidense Carré Otis presentó una denuncia el viernes ante un tribunal de París en la que alega que fue violada y víctima de trata por Gérald Marie, exdirector europeo de la agencia de modelos Elite, en una iniciativa que, según su abogado, busca animar a otras posibles víctimas a presentarse.

Marie ha negado las acusaciones y no puede ser procesado por el caso de Otis debido al plazo de prescripción en Francia. Pero la denuncia podría permitir que otras mujeres, ya sea que sus casos hayan prescrito o no, se sumen al procedimiento, señaló el abogado de Otis, Mathias Darmon, en un comunicado a The Associated Press.

La denuncia, a la que tuvo acceso la AP, alega violación de una menor y trata de personas.

Otis, que entonces tenía 17 años, fue enviada a París en 1986 por la agencia Elite Model y se alojó en el apartamento de Marie, “creyendo erróneamente que él quería apoyar su carrera como modelo”, según la denuncia. “Mientras vivía en el apartamento, sostiene ella, fue violada en múltiples ocasiones por el acusado, quien posteriormente dispuso que fuera entregada a otros hombres adinerados en toda Europa”.

Otis nunca recibió pago por su trabajo como modelo, indicó la denuncia.

“El objetivo es dar a otras víctimas la oportunidad de encontrar el valor para sumarse a nuestra denuncia”, declaró Darmon. “Estamos abriendo la puerta para que todas las personas afectadas por este caso de relevancia internacional se presenten y hagan oír su voz”.

Otis, de 58 años, se convirtió en supermodelo a finales de la década de 1980 y a comienzos de la de 1990; apareció en portadas de Elle, Vogue y Vanity Fair y participó en el calendario Pirelli.

Marie, ciudadano francés de 76 años, supervisó las operaciones de Elite de 1985 a 2010, durante un periodo en el que la agencia dominó la industria del modelaje. Ayudó a impulsar las carreras de algunas de las supermodelos más conocidas del mundo.

La emisora francesa France Info informó el viernes que Otis manifestó que quería “denunciar todo un sistema de abuso sexual de modelos que duró años en la industria de la moda”, y trazó paralelismos con el caso Jeffrey Epstein.

Una denuncia presentada previamente en 2021 por Otis y varias otras exmodelos, en la que acusaban a Marie de violación y agresión sexual en la década de 1980, fue desestimada porque había pasado el lapso de acusaciones.

Según la legislación francesa, las víctimas que eran menores en el momento del presunto abuso sexual pueden presentar una denuncia penal hasta 30 años después de alcanzar la mayoría de edad, lo que les permite hacerlo hasta los 48 años.