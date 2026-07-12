Muere jeque Hamad, arquitecto del ascenso global de Qatar moderno

El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, emir de Qatar, sostiene el trofeo del Mundial de fútbol tras el anuncio de que Qatar organizaría el torneo de 2022 de la Copa del Mundo en Zúrich, Suiza, el 2 de diciembre de 2010. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, emir de Qatar, sostiene el trofeo del Mundial de fútbol tras el anuncio de que Qatar organizaría el torneo de 2022 de la Copa del Mundo en Zúrich, Suiza, el 2 de diciembre de 2010. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- El jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, quien como gobernante de Qatar transformó a la diminuta nación del golfo Pérsico en un actor global en diplomacia, medios e inversión, y luego rompió la tradición al ceder voluntariamente el poder a su hijo, ha muerto, según la prensa estatal. Tenía 74 años.

La Agencia de Noticias de Qatar, administrada por el Estado, informó de su muerte. No indicó la causa.

El jeque Hamad, quien dejó el cargo en junio de 2013 tras 18 años como emir, fue el artífice de las asombrosas iniciativas de un territorio rico en energía que transformaron un lugar remoto en un núcleo internacional de transportes en menos de una generación. Qatar es propietario de los grandes almacenes Harrods en Londres y fundó la influyente cadena de noticias satelital Al Jazeera.

El alcance político de Qatar hoy se extiende desde el norte de África hasta Afganistán y fue sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022, el evento de fútbol más visto del mundo. Aunque el jeque Hamad llevaba mucho tiempo fuera del poder, recibió una ovación atronadora de los qataríes que asistieron a su partido inaugural.

Pero el ascenso de Qatar bajo el jeque Hamad también irritó a aliados regionales y occidentales por su formulación de políticas de corte independiente, incluidas sus estrechas relaciones con la potencia chií Irán, el grupo armado palestino Hamás y la proscrita Hermandad Musulmana de Egipto.

La cobertura directa de Al Jazeera, aunque un cambio muy elogiado respecto de los hábitos tradicionalmente deferentes de los medios árabes, también fue criticada y acusada de sesgar su cobertura para ajustarla a las opiniones de los gobernantes de Qatar.

“El futuro está delante de ustedes, los hijos de esta patria, mientras dan paso a una nueva era en la que un liderazgo joven iza la bandera”, dijo el jeque Hamad al anunciar su abdicación y una transición cuidadosamente coreografiada a su hijo, el príncipe heredero jeque Tamim bin Hamad Al Thani, educado en Reino Unido, que entonces tenía 33 años.

El jeque Hamad cedió el poder a su hijo

La transferencia pacífica y voluntaria del poder fue inusual en una región donde ese cambio suele resultar de la muerte o el derrocamiento. El propio jeque Hamad se hizo con el control tras deponer a su padre, el jeque Khalifa, en un golpe palaciego incruento en 1995.

Su abdicación fue vista como el intento de Qatar de adelantarse a los llamados a reformas inspirados por la Primavera Árabe y a un liderazgo más en sintonía con la numerosa y poderosa población joven de la región. Se cree que Qatar, una península de la mitad del tamaño de Nueva Jersey, tiene alrededor de 300.000 ciudadanos.

En ese momento, también se pensaba que el jeque Hamad llevaba años con mala salud. En diciembre de 2015, funcionarios qataríes dijeron que fue trasladado en avión a Suiza para una cirugía después de romperse una pierna durante unas vacaciones.

El jeque Hamad asistió a la academia militar británica de Sandhurst y se convirtió en comandante de las fuerzas armadas de Qatar y ministro de Defensa. Fue nombrado príncipe heredero a finales de la década de 1970 y fue ampliando gradualmente sus funciones para incluir la planificación de las vastas reservas de petróleo y gas de Qatar.

El jeque Hamad creó Al Jazeera, una voz poderosa en los medios árabes

Tras arrebatar el poder a su padre, que luego vivió en el exilio durante casi una década, el jeque Hamad se movió rápidamente para abrir una nación introvertida hacia la influencia externa, personificada por Al Jazeera, que se convirtió en una fuerza importante en los medios globales.

Su cobertura no solo enfureció a otros líderes árabes, a veces hasta el punto de una ruptura diplomática, también irritó a Washington. Al Jazeera emitió declaraciones de la red terrorista Al Qaeda, incluso cuando Qatar albergaba uno de los centros logísticos clave del Pentágono tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las invasiones lideradas por Estados Unidos de Afganistán e Irak.

El jeque Hamad, mientras tanto, buscó agresivamente prestigio internacional a través del deporte, un esfuerzo coronado por la exitosa candidatura de Qatar para albergar la Copa Mundial, aunque empañada por acusaciones de que utilizó su enorme riqueza para atraer el apoyo de países pobres.

La marca de Qatar también es prominente en todo el mundo deportivo, desde acuerdos de patrocinio con el gigante del fútbol español Barcelona hasta una participación mayoritaria en el club de fútbol Paris Saint-Germain.

El jeque Hamad también impulsó a Qatar Airways a expandirse hasta convertirse en una gran aerolínea internacional, tratando de rivalizar con la aerolínea vecina Emirates. El aeropuerto internacional del país en Doha, la capital de Qatar, que costó al menos 15.000 millones de dólares construir, también lleva su nombre.

Qatar se convirtió en una potencia diplomática

El jeque Hamad tenía visiones de amplio alcance para el papel de Qatar como intermediario diplomático. A lo largo de los años, su mediación se aplicó al conflicto en la región occidental de Darfur, en Sudán, a las disputas entre facciones libanesas y a la brecha entre las facciones palestinas de Hamás y Fatah.

En octubre de 2012, el jeque Hamad se convirtió en el primer jefe de Estado en visitar la Franja de Gaza desde que Hamás tomó el control cinco años antes, prometiendo un total de 400 millones de dólares en proyectos e inversiones. Durante la visita, las emisoras de radio de Gaza pusieron una canción titulada “Gracias, Qatar”.

Qatar también tendió puentes hacia el principal enemigo de Hamás, Israel. El jeque Hamad se reunió en 2007 con la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Qatar permitió que una oficina comercial israelí operara en Doha hasta que se ordenó su cierre en respuesta a los ataques de Israel contra Gaza a finales de 2008.

Mientras que el vecino Baréin y los Emiratos Árabes Unidos reconocieron diplomáticamente a Israel en 2020, Qatar mantuvo su distancia. Los israelíes en la Copa Mundial también se enfrentaron a una multitud de banderas palestinas y a la indignación por su ocupación de tierras que los palestinos reclaman para un estado futuro.

Durante la Primavera Árabe, Qatar envió aviones de guerra a las misiones lideradas por la OTAN en Libia contra las fuerzas de Moammar Gadhafi y proporcionó ayuda militar y financiera clave a los rebeldes libios que triunfaron. En Siria, Qatar fue un importante patrocinador político de la oposición al entonces presidente Bashar Assad y encabezó los llamados a aumentar el flujo de armas a los rebeldes sirios.

Sin embargo, su respaldo a islamistas como la Hermandad Musulmana ha provocado rupturas con otras naciones de la región. Esas tensiones culminaron bajo el jeque Tamim, cuando Baréin, Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron un boicot de varios años contra Qatar, en parte por las políticas de su padre que continuaron durante su gobierno.

En una de las últimas iniciativas antes de la abdicación del jeque Hamad, Qatar abrió formalmente una oficina para el Talibán afgano, lo que preparó el terreno para las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes que finalmente condujeron a la caótica retirada de la OTAN y de Estados Unidos de Afganistán en 2021.