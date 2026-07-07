Atacan petrolero en estrecho de Ormuz y aumentan tensiones regionales

El incidente ocurre mientras permanecen estancadas las negociaciones entre Estados Unidos e Irán por la navegación

Dos niños de pie en aguas poco profundas con flotadores de espuma, mientras se ven buques de carga y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Dos niños de pie en aguas poco profundas con flotadores de espuma, mientras se ven buques de carga y otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el martes 30 de junio de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Un buque petrolero que navegaba frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz se incendió la madrugada del martes después de ser alcanzado por un proyectil, informó el ejército británico.

Se trata del más reciente ataque contra una embarcación que navegaba por el estrecho por donde, en tiempos de paz, llegó a transitar una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial. Las sospechas recayeron de inmediato sobre Irán, quien se cree ha atacado a otros buques que navegan por una ruta cercana a la costa omaní.

Estados Unidos busca continuar sus negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz, reducir la escala del programa nuclear de Teherán y poner fin permanente a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el 28 de febrero. Pero los ataques previos contra embarcaciones en el estrecho han provocado una respuesta militar de Washington, que a su vez es respondida por Irán con ataques contra Estados árabes del golfo Pérsico, aumentando el riesgo de una escalada.

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estar suspendidas hasta que se realicen los funerales del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en las primeras horas del conflicto. Cada vez hay más señales de que los dolientes pidieron en su funeral la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las autoridades trasladaron vía aérea el cuerpo de Jamenei hacia la ciudad de Qom durante la noche, donde los dolientes lo honraron el martes.

El más reciente ataque en el estrecho de Ormuz

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el navío fue atacado cerca de Limah, Omán, en el estrecho de Ormuz. Señaló que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba navegar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al golfo de Omán.

Añadió que el ataque no tuvo impacto ambiental y que las autoridades estaban investigando.

El mando militar conjunto de Irán advirtió el jueves pasado que todos los buques petroleros que se desplacen por el estrecho de Ormuz deben usar sus rutas aprobadas.

“Cualquier incumplimiento, desviación de la ruta designada o desatención de los protocolos de navegación de la República Islámica de Irán en el estrecho de Ormuz tendrá una respuesta inmediata y contundente de las fuerzas armadas, poniendo en peligro la seguridad de las embarcaciones infractoras”, señaló el comunicado iraní.

También indicó que la interferencia de las fuerzas estadounidenses en el estrecho “tendrá como respuesta una reacción rápida y decisiva” .

Como parte de un pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron la navegación libre de cuotas por 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de navegación y posteriormente cobrar por el paso, trastocando una práctica de varias décadas en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos y muchos países árabes aseguran que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho. Los intentos previos de Omán y de una agencia de Naciones Unidas para poner en operaciones una nueva ruta cercana a la costa de Omán provocaron ataques en todo Oriente Medio, poniendo de relieve las tensiones.

La firma de datos Kpler informó que durante el fin de semana pasado al menos 108 buques cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.

Los dolientes se reúnen en Qom para el funeral de Jamenei

La televisión estatal iraní transmitió en vivo la madrugada del martes imágenes desde un helicóptero de cientos de miles de personas caminando hacia la mezquita de Jamkaran, justo al sur de Qom, para un servicio funerario por Jamenei. Los chiíes creen que la mezquita alguna vez recibió a Muhammad al-Mahdi, el 12mo y último imán chií, quien desapareció en el siglo IX y algún día reaparecerá para traer justicia al mundo.

Imágenes de Jamenei y de su hijo, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, se exhibían en pancartas y carteles sostenidos por los dolientes. Moytabá Jamenei aún no ha hecho una aparición en las ceremonias fúnebres, que se desarrollan durante varios días. Se cree que está escondido después de que, según informes, resultara herido en el ataque aéreo que mató a su padre.

En el punto álgido de la guerra, antes de un alto el fuego en abril, Israel atacó a altos líderes iraníes, y en al menos un caso aprovechó sus apariciones públicas para fijar su posición. También ha amenazado con matar a Moytabá Jamenei.

Las autoridades han cerrado calles y el espacio aéreo por el periodo de luto, que comenzó el sábado y terminará el jueves, cuando Jamenei sea enterrado en el santuario del imán Reza en Mashhad, su lugar de nacimiento. Jamenei tenía 86 años.