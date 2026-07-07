Lanza China misil balístico y eleva tensión en el Pacífico

Australia, Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos expresaron preocupación por el ensayo militar realizado desde un submarino

Marinos desfilan frente al emblema de la academia de submarinos de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) durante una visita organizada para periodistas extranjeros, un día antes de la inauguración del Simposio Naval del Pacífico Occidental en Qingdao, provincia de Shandong, en el este de China, el domingo 21 de abril de 2024. (Foto AP/Ng Han Guan, archivo)

Marinos desfilan frente al emblema de la academia de submarinos de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) durante una visita organizada para periodistas extranjeros, un día antes de la inauguración del Simposio Naval del Pacífico Occidental en Qingdao, provincia de Shandong, en el este de China, el domingo 21 de abril de 2024. (Foto AP/Ng Han Guan, archivo)

BANGKOK.- El ejército de China realizó el lunes el lanzamiento de prueba de un misil balístico de largo alcance desde uno de sus submarinos de propulsión nuclear en el océano Pacífico sur, lo que provocó protestas y preocupaciones de otros países de la región y de Estados Unidos .

El misil llevaba una ojiva ficticia, según un reporte de la agencia oficial de noticias Xinhua. China realizó por última vez una prueba de misiles en el Pacífico hace dos años, cuando disparó un misil balístico intercontinental con una ojiva ficticia, el primero desde 1980.

El lanzamiento de 2024 fue similar a las pruebas que Estados Unidos realiza para su propio arsenal de misiles balísticos, y expertos lo consideraron entonces como una afirmación del creciente estatus de China como superpotencia.

El lanzamiento del lunes, a las 12:01 de la tarde hora local, fue parte de un entrenamiento anual rutinario, cumplió con el derecho y la práctica internacionales y no estuvo dirigido contra ningún país u objetivo, según un breve comunicado de Xinhua, que fue republicado por el Ministerio de Defensa.

Australia, Japón y Nueva Zelanda expresan críticas

La militarización de Beijing ha generado preocupaciones, y Australia, Japón y Nueva Zelanda criticaron el lanzamiento.

El gobierno de Nueva Zelanda afirmó que fue informado horas antes que se realizara la prueba y señaló que el misil fue disparado dentro de la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur.

Dicha zona fue establecida por el Tratado de Rarotonga de 1986, que prohíbe las armas nucleares en toda la región. China ratificó en 1987 los protocolos, comprometiéndose a no probar armas nucleares dentro de la zona, ni amenazar con usarlas contra los signatarios con territorio en la región.

“Parece que, pese a nuestras añejas preocupaciones sobre este tipo de actividad, China llevó a cabo la prueba a las pocas horas de informarnos”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores neozelandés Winston Peters en una declaración a The Associated Press.

El lanzamiento tuvo lugar el mismo día en que Australia y Fiyi firmaron un nuevo tratado de defensa mutua que pretende contrarrestar la influencia china en el Pacífico.

“Australia ha sido clara con China en que consideramos que esto es desestabilizador para la región”, dijo a los periodistas en Fiyi la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, en respuesta a la prueba.

El Ministerio de Defensa de Japón expresó en un comunicado su preocupación por el aumento de la actividad militar de China y pidió a Beijing que “reconsidere” sus pruebas de misiles para que los proyectiles no sobrevuelen Japón ni planteen otros riesgos de seguridad.

“Las actividades militares de China, combinadas con su falta de transparencia, se han convertido en una grave preocupación para Japón y la sociedad internacional”, dijo en Japón el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, citando las actividades militares de Beijing en torno a Japón y su aumento del gasto militar.

Beijing desestimó las críticas.

“Esperamos que los países pertinentes eviten la sobreinterpretación”, declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Pigott, dijo que mientras Estados Unidos estaba “trabajando más duro que nunca” para prevenir la proliferación nuclear, China estaba haciendo lo contrario.

“El rápido y opaco aumento de armas nucleares de Beijing es motivo de gran preocupación para la región y el mundo”, afirmó.

Añadió que Estados Unidos seguirá instando a Beijing a entablar discusiones significativas sobre control de armas y a comprometerse con un acuerdo de notificación regularizado para lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y espaciales.

Experto considera que es una señal a EEUU

La preocupación es resultado de la falta de información clara, dijo Drew Thompson, investigador principal de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur: “La modernización y el fortalecimiento militar de China han ocurrido sin aumentos paralelos en apertura y transparencia, lo que resulta en incertidumbre sobre las intenciones de China”.

Lyle Morris, investigador sénior del Centro de Análisis sobre China del Instituto de Política de la Asia Society, señaló que el lanzamiento fue la primera prueba reconocida públicamente con una ojiva ficticia desde un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear de la Armada china que viaja así de lejos en el Pacífico.

Morris subrayó que es notable que la información disponible muestra que Japón, Nueva Zelanda y Australia recibieron notificaciones con antelación, pero no Estados Unidos.

La prueba fue una señal a Estados Unidos, afirmó. “El anuncio demuestra que la disuasión nuclear de China ya no se centra únicamente en misiles basados en tierra”, comentó.

China mantiene una política de “no primer uso” de armas nucleares, pero también está buscando activamente tecnología y armamento nucleares como parte de su estrategia a largo plazo para modernizar al Ejército Popular de Liberación.

China cuenta con una flota de seis submarinos de misiles balísticos y 59 submarinos de ataque de propulsión nuclear, según la Iniciativa de Amenaza Nuclear, un centro de estudios con sede en Washington.

En su más reciente informe al Congreso estadounidense sobre las capacidades militares de China, publicado a finales de 2025, el Pentágono dijo que China tenía un arsenal estimado de alrededor de 600 ojivas nucleares en 2024, y añadió que el EPL sigue encaminado a desplegar más de 1.000 ojivas nucleares para 2030.