Abaten fuerzas armadas a 10 presuntos agresores en Sinaloa

Un elemento de la Marina murió durante los enfrentamientos registrados en operativos de seguridad durante el fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO.- Las fuerzas armadas abatieron a por lo menos 10 presuntos agresores en dos enfrentamientos distintos durante el fin de semana en el estado de Sinaloa, donde un elemento de la Marina también perdió la vida, informaron las autoridades el lunes. La entidad, en el noroeste de México, ha estado sumida en la violencia desde hace casi dos años debido a una encarnizada lucha por el poder entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

El primer enfrentamiento se produjo en el poblado de San Marcos, cerca del puerto de Mazatlán, donde donde elementos de la Secretaría de Marina fueron agredidos el sábado mientras realizaban evaluaciones de ríos y presas. Un elemento de la Marina murió durante el enfrentamiento y otros tres resultaron heridos, informó el Gabinete de Seguridad federal en un comunicado.

Después del ataque, fuerzas militares y policiales activaron un operativo para reforzar la seguridad en la región. En medio de labores de vigilancia se produjo un segundo enfrentamiento en el municipio de El Rosario, donde 10 presuntos delincuentes fueron abatidos y otros tres resultaron heridos, según el comunicado.

La violencia en el estado de Sinaloa estalló en septiembre de 2024 entre dos facciones del Cártel de Sinaloa. Por un lado, el grupo comandado por los hijos del encarcelado capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, enfrentándose a los partidarios de otro líder detenido de la organización, Ismael “El Mayo” Zambada.

La confrontación surgió luego de que Zambada fue arrestado el 25 de julio del 2024 en Texas junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien en diciembre pasado admitió ante una corte federal que organizó el secuestro de Zambada con la esperanza de obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.

La disputa entre los bandos del Cártel de Sinaloa ha dejado cientos de muertos y heridos.