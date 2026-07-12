Ataca Ucrania refinería rusa y agrava tensión en infraestructura energética

En este fotograma tomado de un video difundido por el Ministerio de Defensa de Rusia el 17 de octubre de 2024, se ve a un soldado ruso disparar contra una posición ucraniana en la zona fronteriza entre Kursk, Rusia, y Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP, Archivo)

En este fotograma tomado de un video difundido por el Ministerio de Defensa de Rusia el 17 de octubre de 2024, se ve a un soldado ruso disparar contra una posición ucraniana en la zona fronteriza entre Kursk, Rusia, y Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP, Archivo)

UCRANIA.- Un ataque ucraniano en el suroeste de Rusia mató a una persona e hirió a otras tres, informaron funcionarios locales el domingo, mientras las fuerzas de Kiev continuaban bombardeando las instalaciones petroleras de Rusia.

El jefe de la región rusa de Samara, el gobernador Vyacheslav Fedorishchev, indicó que entre los heridos había un niño. También señaló que viviendas y edificios de apartamentos resultaron dañados en el ataque, al igual que un “sitio industrial” no especificado.

Medios rusos informaron que el objetivo del ataque fue la refinería de petróleo de Syzran, en la región, y muchos compartieron imágenes que parecían mostrar columnas de humo negro elevándose sobre el lugar. La refinería, que pertenece al gigante del petróleo y el gas Rosneft y se encuentra a unos 800 kilómetros (500 millas) al este de la frontera, ha sido un objetivo repetido de las fuerzas de Kiev.

Mientras tanto, el gobernador de la región rusa de Rostov, Yuri Slyusar, indicó que un petrolero había resultado dañado en un ataque con drones en el canal marítimo Azov-mar Negro. El petrolero estaba vacío y no hay amenaza de un derrame de petróleo, afirmó Slyusar.

Los ataques con drones de Ucrania contra refinerías de petróleo y otra infraestructura en toda Rusia han desencadenado una crisis generalizada de combustible, con escasez de gasolina y racionamiento en múltiples regiones, y esperas de horas en las estaciones de servicio para repostar. Moscú ha respondido intensificando sus bombardeos sobre Kiev y otras ciudades, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de Ucrania ante ataques con misiles balísticos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha descrito los ataques contra la infraestructura energética de Rusia como parte de la campaña de Kiev de “sanciones de largo alcance”, llevada a cabo en respuesta a la negativa de Moscú a detener su invasión de cuatro años contra su vecino.

Mientras tanto, el Ministerio ruso de Defensa informó el domingo que había atacado los puertos de Odesa y Chornomorsk, en la región ucraniana de Odesa. Funcionarios ucranianos aún no habían hecho comentarios sobre esas afirmaciones.