Muere hombre no identificado en Hospital General por falla orgánica múltiple

El paciente ingresó con deshidratación, anemia y daño renal severo; autoridades investigan su identidad y las causas que originaron su deterioro físico

[Archivo/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de entre 40 y 45 años perdió la vida en el Hospital General de esta frontera, luego de permanecer internado desde la noche del 1 de noviembre, cuando fue trasladado desde la vía pública por elementos de Protección Civil en estado semiinconsciente.

De acuerdo con el reporte de Trabajo Social, el paciente ingresó al área de urgencias presentando un cuadro severo de deshidratación, emergencia hipertensiva, anemia y problemas renales. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado de salud se deterioró rápidamente.

El fallecimiento fue notificado a la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, cuyos agentes acudieron al área de mortuorio para dar fe del deceso y realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo, identificado de manera oficial como “persona desconocida”, fue descrito como masculino, sin extremidades inferiores ni brazo derecho, y sin signos visibles de violencia, según el informe médico.

El médico tratante determinó que la causa de muerte fue falla orgánica múltiple derivada de insuficiencia renal aguda.

El levantamiento del cuerpo se realizó a las 15:00 horas y fue trasladado a Funerarias Valdez, para la práctica de la necropsia de ley.

