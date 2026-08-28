Lleva Carmen Lilia a NLD a la agenda internacional y abre nuevas alianzas

La participación del Gobierno Municipal ante la ONU permitió proyectar los avances de Nuevo Laredo en agua, saneamiento y resiliencia hídrica, además de abrir una nueva etapa de colaboración con el PNUD en beneficio de la población

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo vive una etapa de mayor proyección nacional e internacional, resultado del trabajo impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien llevó ante la Organización de las Naciones Unidas la experiencia de la ciudad en temas prioritarios como agua, saneamiento, resiliencia hídrica, igualdad y desarrollo sostenible.

A pocos días de rendir su Segundo Informe de Gobierno, la alcaldesa destacó que esta participación permitió mostrar ante representantes de la comunidad internacional las acciones que se realizan en Nuevo Laredo para atender retos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias, especialmente en materia de infraestructura hídrica y acceso a servicios básicos.

La presidenta municipal presentó ante la Asamblea General de la ONU el Informe Local Voluntario de Nuevo Laredo sobre el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, “Agua Limpia y Saneamiento”, un ejercicio que documenta políticas, proyectos y avances del municipio para construir una ciudad más ordenada, sostenible y preparada para el futuro.

Este hecho convirtió a Carmen Lilia Canturosas Villarreal en la primera alcaldesa mexicana en presentar un informe de este tipo ante dicho organismo internacional, colocando a Nuevo Laredo en una conversación global sobre los desafíos que enfrentan las ciudades y las soluciones que pueden construirse desde los gobiernos locales.

“Es un honor llevar el nombre de Nuevo Laredo a este nivel internacional, en un espacio donde se construyen las soluciones globales del futuro. Todo esto es posible gracias al trabajo decidido que estamos realizando en nuestro gobierno para transformar la infraestructura hídrica de la ciudad, con el apoyo invaluable de los gobiernos estatal y federal”, expresó la alcaldesa.

Alianzas internacionales para mejorar la vida de las familias

La participación de Nuevo Laredo ante la ONU no se quedó únicamente en una presentación institucional. El trabajo expuesto por el municipio fue identificado como una experiencia con posibilidades de ser replicada en otros territorios, mientras que ONU-Mujeres reconoció la incorporación de la perspectiva de género en las políticas relacionadas con el agua impulsadas por la administración municipal.

Como resultado de este posicionamiento, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México establecieron un Memorando de Entendimiento y un acuerdo específico de colaboración para fortalecer las capacidades técnicas del municipio en materia de igualdad de género.

Esta alianza representa una oportunidad para que Nuevo Laredo incorpore conocimiento, acompañamiento y experiencia internacional al diseño, evaluación y comunicación de sus políticas públicas, con el propósito de que los programas municipales respondan mejor a las necesidades reales de la población.

“La firma de este documento con el PNUD representa una llave hacia nuevas posibilidades: con su acompañamiento, perfeccionaremos nuestras herramientas para diseñar, evaluar y comunicar políticas públicas con una perspectiva de género más profunda y humana; además, este documento abre una nueva etapa de colaboración sumamente enriquecedora”, señaló Carmen Lilia Canturosas.

El acuerdo contempla acciones orientadas a impulsar políticas públicas con perspectiva de género, promover los derechos humanos, reducir brechas de desigualdad y fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Municipal.

En términos prácticos, esto significa que la colaboración internacional podrá traducirse en mejores programas, servidores públicos más capacitados, políticas más sensibles y acciones más efectivas para mujeres, familias, niñas, niños, jóvenes y sectores que requieren mayor atención.

La alcaldesa subrayó que los grandes compromisos de la Agenda 2030 deben reflejarse en la vida cotidiana de la gente, no quedarse solamente en documentos o discursos. Por ello, el Gobierno Municipal busca vincular el desarrollo sostenible con obras, servicios, inclusión, infraestructura, conocimiento y bienestar social.

A esta visión se suman proyectos como el Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario, la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, así como las acciones que se impulsan a través de INMUJER y Casa Violeta, espacios orientados a fortalecer la educación, el acceso al conocimiento, la autonomía, la seguridad y el bienestar de las mujeres neolaredenses.

La presencia de Carmen Lilia Canturosas ante la ONU y la posterior alianza con el PNUD representan mucho más que una participación protocolaria en un foro internacional. Significan abrir para Nuevo Laredo una puerta de colaboración con organismos globales, traer nuevas herramientas al gobierno municipal y convertir el reconocimiento internacional en beneficios concretos para la ciudadanía.

Con estas acciones, Nuevo Laredo demuestra que una ciudad fronteriza también puede aportar soluciones a los grandes retos globales y, al mismo tiempo, aprovechar esas alianzas para mejorar la vida de sus familias.

La administración municipal reafirma así una visión de gobierno que escucha, gestiona, construye alianzas y trabaja para que Nuevo Laredo siga avanzando como una ciudad moderna, sostenible, incluyente y con mayor presencia en México y en el mundo.