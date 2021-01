Muere hombre atropellado abajo del Puente Canseco

El varón, de entre 25 a 30 años, vestía pantalón de mezclilla, playera y chamarra negra, además usaba lentes de aumento; no traía ningún documento para poder identificarlo

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre no identificado murió tras ser atropellado por un vehículo, del cual no se tienen ni las características, al no haber testigos.

El varón, de entre 25 a 30 años, vestía pantalón de mezclilla color negro, playera negro con franjas blancas y rojas y una chamarra negra, además usaba lentes de aumento, entre sus pertenencias no traía ningún documento para poder identificarlo.

La noche del domingo se reportó al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4 que en la Carretera a Anáhuac, abajo del Puente Canseco, una persona había sido atropellada y estaba inconsciente.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y al revisar los signos vitales de la persona, confirmaron que había fallecido.

El fatal accidente se registró en la parte baja del Puente vehicular Canseco, que está casi a oscuras, por lo que no hubo testigos de los trágicos hechos.

De la primera muerte por atropellamiento de este año, dieron fe agentes de la Policía Investigadora, que ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.