Muere Elsa Raven, actriz de ‘Volver al Futuro’

CIUDAD DE MÉXICO.- Elsa Raven, actriz conocida por sus papeles en películas tan populares como Volver al futuro, El cartero siempre llama dos veces y Titanic, ha muerto a los 91 años.

La actriz falleció en su hogar de Los Ángeles el pasado martes 3 de noviembre, en su casa de Los Ángeles.

El agente de la actriz estadounidense Elsa Raven confirmó su muerte para el sitio de noticias Deadline y comentó que no hay planes para un gran servicio funerario.

Su verdadero nombre era Elsa Rabinowitz, nació el 21 de septiembre de 1929 y comenzó su carrera como actriz en los escenarios de Nueva York, según relata el sitio estadounidense.

En la cinta Volver al Futuro hizo el papel de Lady Clocktower, y muchos la recuerdan por su inolvidable papel de Ida Strauss en Titanic. Todo gracias a la conmovedora escena de la pareja que decide morir abrazados durante el hundimiento del barco.

