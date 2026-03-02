Muere a los 23 años el quarterback de Colorado Dominiq Ponder en choque

ARCHIVO - Dominiq Ponder (22), quarterback de Colorado, calienta previo a un partido de fútbol americano universitario de la NCAA el 14 de septiembre de 2024, en Fort Collins, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

BOULDER, Colorado, EE.UU. (AP) — El quarterback de Colorado Dominiq Ponder murió la madrugada del domingo en un accidente de un solo vehículo, informó la policía. Tenía 23 años.

Ponder conducía un Tesla 2023 cuando perdió el control en una curva y chocó contra una barrera de contención, según la Patrulla Estatal de Colorado. El auto impactó un poste de una línea eléctrica y rodó por un terraplén.

Ponder fue declarado muerto en el lugar en el condado de Boulder. La policía indicó que una investigación preliminar “muestra que se sospecha que la velocidad fue un factor”.

Ponder jugó en dos partidos con los Buffaloes la temporada pasada, con 0 de 1 en pases y dos acarreos para una pérdida de 4 yardas. El estudiante de segundo año, de 1,96 metros y originario de Opa Locka, Florida, comenzó su carrera universitaria en Bethune-Cookman antes de transferirse.

Los Buffs tenían previsto iniciar las prácticas de primavera el lunes.

“Dios, por favor consuela a la familia Ponder, a sus amigos y seres queridos. Dom era uno de mis favoritos. Era querido, respetado y un líder nato. Oremos por todos los que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de estar en su presencia. Señor, estás recibiendo a uno bueno”, publicó en X el entrenador de Colorado, Deion Sanders. ___