Mónaco vence a Angers en la Ligue 1

PARÍS (AP) — El delantero estadounidense Folarin Balogun prolongó su excelente racha con otro gol el sábado mientras el Monaco derrotó por 2-0 al Angers en la Ligue 1.

Balogun puso al anfitrión en ventaja en el minuto 57 con su cuarto gol en siete partidos.

La suerte estuvo de su lado cuando su cabezazo conectó con un centro; el balón rebotó en un rival y luego en su pierna antes de cruzar la línea de gol.

El Monaco dominó y con justicia duplicó su ventaja en el 62 cuando Simon Adingra definió con un potente disparo curvado desde fuera del área.

El Monaco logró una tercera victoria consecutiva y subió al séptimo puesto de la clasificación, con el Angers, 12mo, ocho puntos por detrás.

El primer gol de Nordin con el Rennes

De vuelta en la Ligue 1, Arnaud Nordin anotó el sábado su primer gol con el Rennes en una victoria 1-0 sobre el Toulouse.

A Nordin le costó tener minutos en la Bundesliga con el Mainz y se incorporó al Rennes a préstamo en enero hasta el final de la temporada.

El gol del extremo en el minuto 27 ayudó al Rennes a lograr una tercera victoria consecutiva. El club de Bretaña igualó en puntos al Marsella, cuarto clasificado, que recibe al Lyon el domingo.

En una racha de cinco partidos sin ganar, el Toulouse se mantuvo en el décimo puesto.

Nordin saltó más alto que el defensor Charlie Cresswell y rompió el empate con un cabezazo. Nordin jugó anteriormente para el Saint-Etienne y el Montpellier. Tiene más de 200 partidos de liga francesa en su haber.

El Rennes contrató este mes al entrenador Franck Haise tras la salida de Habib Beye, y se le encomendó la tarea de guiar al equipo al cuarto puesto y a un lugar en las rondas de clasificación de la Liga de Campeones.

El Paris Saint-Germain visitaba al Le Havre más tarde el sábado, con la intención de ampliar a cuatro puntos su ventaja sobre el Lens, segundo clasificado. El Monaco recibe al Angers.

El Lens perdió la oportunidad de ponerse líder de la Ligue 1 cuando empató 1-1 en la cancha del Strasbourg el viernes.

Celebrando a las abuelas

Con motivo del Día de las Abuelas en Francia el domingo, el Rennes hizo que los jugadores de ambos equipos saltaran al campo acompañados por 22 abuelas.