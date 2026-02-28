Yamal logra su primer triplete con Barcelona

En triunfo ante Villarreal en La Liga

El español Lamine Yamal del Barcelona, a la izquierda, celebra tras anotar el primer gol de su equipo con su compañero el español Fermín López durante el partido de fútbol de la liga española entre el Barcelona y el Villareal en Barcelona, España, el sábado 28 de febrero de 2026. (Foto AP/Joan Monfort)

BARCELONA, España (AP) — La superestrella del Barcelona, Lamine Yamal, anotó el primer triplete de su carrera en una victoria 4-1 sobre el Villarreal que dejó a su equipo con cuatro puntos de ventaja en la cima de La Liga el sábado.

Con 17 años y 230 días, Yamal es el jugador más joven en marcar su primer triplete en La Liga, según Opta.

Su cosecha incluyó una brillante jugada individual en la que superó a un rival al recortar desde la banda derecha y colocó un disparo alto, con efecto, en el ángulo más lejano.

El suplente Robert Lewandowski añadió el cuarto gol del Barcelona en el tiempo de descuento en el Camp Nou.

El Real Madrid, segundo clasificado, recibe al Getafe el lunes con la oportunidad de recortar la ventaja del Barcelona a un punto.

También el sábado, Iñaki Williams empató para el Athletic Bilbao en un 1-1 en el campo del Rayo Vallecano.

Más tarde, el Atlético de Madrid, cuarto clasificado, visitó al Real Oviedo y, con una victoria, podría igualar en puntos al Villarreal, tercero.