Miranda Niño suma esfuerzos con emprendedores y creadores de contenido

Nuevo Laredo, Tam.– Con el propósito de fortalecer el apoyo a los emprendedores locales y aprovechar el alcance de las plataformas digitales, el Lic. Jorge Miranda Niño, acompañado por el Lic. Gustavo Quintana y su equipo de trabajo, sostuvo un encuentro con destacados creadores de contenido y emprendedores de Nuevo Laredo.

La reunión se llevó a cabo por invitación de los creadores de contenido Yaz Téllez, Óscar Cortés y la emprendedora Lupita, propietaria de los reconocidos Elotes Palacios, quienes compartieron ideas sobre cómo impulsar a los pequeños negocios de la ciudad a través de las redes sociales y la colaboración entre generadores de contenido.

Durante la convivencia se grabaron diversos videos para distintas plataformas digitales con el objetivo de promover el comercio local y acercar más actividades a la ciudadanía.

Como parte de esta dinámica, Jorge Miranda Niño anunció que el video protagonizado por Yaz Téllez y Óscar Cortés deberá alcanzar la meta de 5 mil reacciones y 500 compartidas. De lograrse ese objetivo, se organizará una mega lotería para beneficio de las familias de la colonia Voluntad y Trabajo No. 1, con regalos y sorpresas para los asistentes.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones de Elotes Palacios, reconocido emprendimiento local que se ha convertido en un referente gastronómico de la ciudad.

Jorge Miranda Niño agradeció la invitación de los emprendedores y destacó la importancia de trabajar unidos para impulsar tanto a los negocios locales como las actividades que fortalecen la convivencia entre las familias de Nuevo Laredo.

Finalmente, hizo una invitación a la ciudadanía para apoyar la iniciativa ingresando a las redes sociales, viendo los videos, reaccionando y compartiéndolos, ya que el cumplimiento de la meta permitirá llevar una nueva jornada de convivencia y apoyo social a la colonia Voluntad y Trabajo No. 1.