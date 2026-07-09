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Miranda Niño fortalece el acercamiento con vecinos en la colonia Alazanas

Con una lotería de regalos

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.– En un ambiente de convivencia y cercanía con las familias, el Lic. Jorge Miranda Niño encabezó una tarde de lotería de regalos en la colonia Alazanas, actividad realizada por invitación de la señora María Alejandra Cerda Buenrostro.
Durante el encuentro, Jorge Miranda Niño estuvo acompañado por la señora Julia Delgado, el Lic. Gustavo Quintana y la Lic. Adriana Contreras, así como por integrantes de su equipo de trabajo, quienes convivieron con los asistentes en una jornada donde no faltaron los alimentos, aguas frescas, sorpresas y premios para los vecinos.
Además de la tradicional lotería, el evento permitió escuchar de primera mano las inquietudes de las familias del sector, reafirmando el compromiso de mantener un contacto permanente con la ciudadanía y recorrer las distintas colonias de Nuevo Laredo.
Al finalizar la convivencia, varios vecinos expresaron su agradecimiento por la visita y solicitaron al Lic. Jorge Miranda Niño un sticker para colocarla en sus vehículos. El abogado accedió con gusto a la petición e incluso ayudó personalmente a colocar algunas de ellas, agradeciendo las muestras de afecto y respaldo hacia él y su equipo.
Jorge Miranda Niño reiteró que continuará recorriendo los diferentes sectores de la ciudad para mantener un diálogo directo con la población y conocer de cerca las necesidades de las colonias, impulsando actividades que fortalezcan la convivencia y el acercamiento con la ciudadanía.

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