Militares causan choque, impiden atención a herida y amenazan periodistas

Nuevo Laredo, Tam. — Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que recientemente llegaron a Nuevo Laredo, ocasionaron un accidente vial, en donde resultó herida una mujer, insultaron y amenazaron con disparar a los periodistas e impidieron el acceso a paramédicos.

En la colisión ocurrida en el crucero de Independencia y Carlos Ozuna resultó con una herida en la frente María Anahí, de 24 años y un soldado.

Los militares se concretaron a trasladar a su compañero en una ambulancia de la SEDENA, impidiendo que la mujer fuera atendida por paramédicos e inclusive impidieron el acceso de la ambulancia de Protección Civil.

Los militares se negaron a que elementos de Tránsito tomaran conocimiento del accidente, al grado de negarles el acceso.

El responsable es un soldado que manejaba una camioneta Cheyenne modelo 2017, número económico 0916554, sin placas, propiedad de la SEDENA.

La patrulla se desplazaba de sur a norte por la avenida Carlos Ozuna y al llegar a la calle Independencia, no respeta el alto marcado en disco, invadiendo vía de preferencia, chocando contra un Honda Accord modelo 2005, donde viajaba la pareja, que iba de oriente a poniente.

“Está mi señora con la cabeza abierta, los militares la revisaron, ellos venían recio y yo venía por independencia, ellos se brincaron el alto, era alto para ellos, no hicieron ni poquito freno, salió un oficial volando y mi esposa también, se bajaron los militares y empezaron a bajar poncha llantas, ellos me dijeron que venían siguiendo una camioneta blanca y no es verdad, solo se pasaron el alto, llegó una ambulancia verde y solo se llevó al militar y la empresa de seguros no dejaron que la ambulancia de protección civil se llevara a mi esposa” señaló la víctima del accidente Braulio Alvarado.

Un testigo, vecinos del lugar, manifestó que “nosotros estábamos aquí en un terreno contiguo de mi casa, acompañado de varios amigos, pasaron los militares echándonos una luz muy fuerte y pasaron de largo, de pronto escuchamos un ruido muy fuerte y fue cuando nos dimos cuenta que chocaron y dejaron parte de la colonia sin luz”.

Los militares negaron el acceso a los paramédicos para atender a la mujer lesionada, quien tuvo que caminar una cuadra para poder llegar hasta donde estaba la ambulancia y la atendieran.

Periodistas que acudieron al lugar del percance, fueron insultados por los militares y varios de ellos accionaron las miras láser de sus armas, poniendo en riesgo a los reporteros, ya que este solo se activa cuando se está a punto de disparar.