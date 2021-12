Mezclan hasta tres vacunas diferentes

CIUDAD DE MÉXICO.- Por ser maestra de una escuela primaria, Melissa recibió una dosis de la vacuna CanSino en abril pasado, igual que personal administrativo y profesores del sector educativo de todos los niveles.

Luego de que la farmacéutica CanSino Biologics lanzó su vacuna unidosis, en agosto recomendó a la Cofepris aplicar una dosis de refuerzo, que no se ha administrado en México.

La recomendación fue con base en estudios del Centro Provincial de Jiangsu de Control de Enfermedades y Prevención, donde encontraron que personas mantienen niveles de anticuerpos en casi 70 por ciento seis meses después de recibir la unidosis.

En octubre, como otros trabajadores del sector educativo, Melissa fue a la Macroplaza a ponerse una dosis de la vacuna Moderna, junto con los rezagados de 18 a 29 años de Monterrey.

Finalmente, hace tres semanas asistió a la aplicación de la segunda dosis en Monterrey, pero ahora fue de Pfizer.

«Pregunté si no había problema, y me dijeron que no, pero nunca me dieron una respuesta que me dejara tranquila. También me dijeron que la vacunación era bajo mi propio riesgo», señala la profesora.

«No me sentí mal ni nada, pero no estoy de acuerdo que no hubieran tenido la suficiente cantidad de vacunas. Me animé más por una necesidad de estar vacunada porque convivo con niños».

En México se han administrado vacunas de seis diferentes fabricantes.

Y en Nuevo León se han administrado 7 millones 346 mil 475 dosis, de las que 39 por ciento son de AstraZeneca; 32 por ciento de Pfizer, 13 por ciento de Sinovac, 13 por ciento de Moderna, 3 por ciento de CanSino y 1 por ciento de Sputnik.

«Hay una ensalada de vacunas con distintas plataformas muy diferentes a lo que vimos en Europa, donde realmente utilizaron dos o tres plataformas de vacunas», dice el infectólogo Michel Martínez Reséndez, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TecSalud.

En Estados Unidos y Europa tienen convenios con los fabricantes de vacunas al ser sede de algunos laboratorios, explica el infectólogo pediatra César Martínez Longoria.

«En cambio nosotros tenemos que juntar un bonchecito de unas, de otras, pero es la emergencia y la necesidad rápida de poder cubrir a la mayor parte población», indica el miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, A.C

Lo mismo en otros países latinoamericanos, ahonda el profesor clínico del Hospital San José y TecSalud.

En Chile, por ejemplo, están aprobadas dosis de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Janssen, Sputnik V y Cansino.

Mientras que en Argentina se han aplicado siete diferentes: Covishield (desarrollada por Serum Institute), Sinopharm (Beijing Institute of Biological Products), AstraZeneca, Moderna, Convidecia (CanSino) y Comirnaty (Pfizer-BionTech).

«De lo que está pasando en México, la recomendación por parte del fabricante de CanSino es aplicar una segunda dosis de CanSino», indica Martínez Longoria.

«Si no se tiene una segunda dosis de CanSino, la verdad no hay una recomendación basada en estudios, sino solamente la recomendación de expertos y es: si necesitas una segunda dosis, busca la que tengas disponible».

VACUNAS TUTTI-FRUTTI

Al tener cerca la fecha de su boda y con la desesperación de no poder acceder a una vacuna en México, Alejandra García viajó a Estados Unidos para vacunarse con Janssen en mayo pasado.

Al recomendarse los refuerzos, la vecina de Cumbres ya no pudo regresar a Estados Unidos por su visa vencida y el alto costo del viaje.

Por eso acudió a la campaña de vacunación en Monterrey para su grupo etario, donde le aplicaron el esquema completo de dos dosis de Moderna, entre octubre y noviembre.

«Sinceramente lo hice viendo por mí. Estaban llegando muy poquitas vacunas al menos a Nuevo León, entonces me moví y busqué una alternativa», comparte García.

Por ser maestra, Fanny también recibió CanSino en abril, y para el refuerzo recibió en San Pedro un esquema completo de dos dosis de AstraZeneca.

«La verdad sí tuve un poco de nervios sobre si podía mezclar vacuna, pero consulté con unos amigos médicos que me dijeron que no había ningún problema y me recomendaban que tomara las dos dosis», dice la sampetrina.

COMBINACIONES POSIBLES

Los expertos coinciden en que lo ideal es completar el esquema de vacunación con dos dosis del mismo fabricante.

Si no está disponible para la aplicación de la segunda dosis, se puede optar por otra que tenga la misma fórmula, detalla Martínez Reséndez.

Por ejemplo, Pfizer y Moderna pueden combinarse porque son de ARN mensajero (ARNm), que les enseñan a las células a fabricar una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro del organismo.

También pueden combinarse las que son de vector viral no replicante, como AstraZeneca, CanSino y Janssen.

Si tampoco es posible aplicarse en la segunda dosis una vacuna de la misma fórmula, los expertos coinciden en que las personas deben aplicarse la que esté disponible.

«El ideal es tener un esquema primario completado y el refuerzo, si puede ser bajo el mismo esquema, bien, y si no con otra plataforma», subraya Martínez Reséndez.

Incluso, ya existen análisis en el extranjero sobre las mezclas de vacunas.

Un estudio de la Universidad de Oxford publicado en la revista The Lancet señala que es seguro que una persona reciba una dosis de la vacuna de vector viral de AstraZeneca combinada con una segunda dosis de Pfizer.

El infectólogo Javier Ramos, fellow en IDSA (Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América) cita el estudio preliminar «Heterologous SARS-CoV-2 Booster Vaccinations» en proceso de revisión, publicado en medRxiv.

El estudio realizado en Estados Unidos convocó a 458 personas mayores de 18 años, de las que 154 habían recibido una dosis de Moderna, 150 de Janssen y 154 Pfizer.

Para la segunda dosis se intercambiaron las opciones, por ejemplo, los que recibieron Janssen se dividieron en tres grupos: a unos les administraron Moderna, otros Pfizer y a otros Janssen.

«Cualquier combinación sí resultó que producía anticuerpos neutralizantes. En cuando a efectividad, sí se vio que cualquier combinación era factible», explica Ramos.

«En los síntomas que tuvieron los pacientes eran los mismos que ya conocíamos, es decir, se pueden combinar y son razonablemente seguros».

Con la que esté disponible, la población debe vacunarse, urge Martínez Longoria, pues conforme el virus muta la transmisión es mayor.

«Conforme el virus muta y el riesgo de transmisión es mayor. Necesitamos tener coberturas altas de vacunación para poder detener la propagación del virus».