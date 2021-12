Así puedes conocer Tu Resumen 2021 en Spotify

El servicio de streaming musical añadió nuevas funciones, como Your Audio Aura o Playing Cards para hacer más divertida la experiencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada año, Spotify compartió los datos a los usuarios en los que muestran las canciones, artistas y géneros que más escucharon durante el año con «Tu Resumen 2021 en Spotify».

Experiencia renovada

Una de las novedades de esta edición es que ahora los suscriptores del servicio musical pudieron consultar sus estadísticas y compartirlas a través de TikTok, la red social de videos cortos, además de Snapchat, Twitter, Instagram y Facebook, que ya estaban habilitadas previamente.

Y además de descubrir a sus mejores artistas, géneros, canciones, podcasts y minutos escuchados, la experiencia #Mi2021EnSpotify personalizada incluye características nuevas, como 2021: The Movie, que empareja las canciones más escuchadas con escenas clásicas de películas; Your Audio Aura, para visualizar una audio aura basada en el estado de ánimo de la música más reproducida; Playing Cards, un juego interactivo, basado en los datos del usuario, en el que Spotify mostrará afirmaciones sobre sus hábitos de uso y tendrán que adivinar si son ciertas o no; y Mi 2021 En Spotify Fusión, para saber qué tanto encajan sus gustos musicales con el de sus amigos y compartir sus resultados en redes sociales.

En la edición de este año también se agregaron videos de más de 170 artistas y creadores que agradecen a los fanáticos por tenerlos en la cima de #Mi2021EnSpotify. Estos videos aparecerán si los usuarios tienen una canción de uno de los artistas participantes en sus listas de reproducción «Your Top Songs 2021» o «Your Artists Revealed».

También, por primera vez, se agregó Spotify Clips para Podcasts y los fanáticos podrán ver mensajes de agradecimiento que algunos presentadores de podcast prepararon especialmente. Estos se muestran al visitar los programas en Spotify.

El contenido #Mi2021EnSpotify también fue habilitado para creadores, podcasters y artistas, para que puedan ver a través de un micrositio las formas en las que sus seguidores los escucharon durante el año.

¿Cómo puedo ver #Mi2021EnSpotify?

A partir de hoy, los usuarios elegibles pueden acceder a #Mi2021EnSpotify a través de la aplicación móvil de Spotify en dispositivos iOS y Android. Para ello, basta con ir a Inicio y seleccionar el banner especial titulado «Tu 2021 en Spotify ya está aquí». Si no te aparece, es probable que tengas que actualizar la aplicación.

Para los demás suscriptores, tendrán que visitar el sitio web del servicio de streaming aquí.

Para compartir las historias en tus redes sociales, debes apretar los botones que aparecen en #Mi2021EnSpotify.