Divide a empresarios alza al salario mínimo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El incremento del 22 por ciento al salario mínimo para el próximo año anunciado por el Gobierno Federal, dividió este jueves al sector empresarial en Tamaulipas, luego de que COPARMEX celebró el acuerdo surgido de la propuesta del sector patronal, y CANACO calificó esto como un duro golpe a la economía que provocara cierre de empresas y una inflación más descontrolada para el 2022 al ser desproporcionado el alza salarial con el aumento de precios.

Mario Flores Pedraza, presidente de la Confederación Patronal Mexicana en Victoria, explicó que el salario mínimo general pasará de 141.70 pesos a 172.87 pesos al combinarse dos factores, que es un incremento en función de la inflación del 9 por ciento y un Monto Independiente de Recuperación de 16.90 pesos, resaltando que es el monto acordado en la propuesta de los patrones, en el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento es de 213.39 pesos a 260.34 pesos incremento similar al mínimo sólo que el Monto Independiente de Recuperación es de 25.45 pesos.

Que los incrementos al salario aprobados en los últimos años han permitido superar la línea de bienestar individual definida por el CONEVAL, es decir, que alcanzan para la canasta alimentaria y no alimentaria de una persona y que el alimento acordado cubrirá el 51 por ciento de esa línea de bienestar individual.

Por su parte, Abraham Rodríguez Padrón, director de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio en Tamaulipas calificó el incremento salarial como un muy duro golpe al sector empresarial, aunque se tiene que aceptar porque es un apoyo al trabajador, pero considero que esa no es la solución, ya que dijo la canasta básica ha aumentado en promedio un 60 por ciento en los últimos 3 años, los combustibles y la energía eléctrica un 20 por ciento, y el salario ha aumentado un 69 por ciento, lo cual es desproporcionado.

“Esto generará el cierre de empresas que no podrán absorber no solo el aumento salarial, sino el tema fiscal que viene para el 2022, el 95 por ciento de los empresarios son negocios familiares que no rebasan más de 10 empleados, y el problema es que en un afán por alcanzas la escalada de precios se aumentan los salarios lo cual es imposible frenar”, indicó.