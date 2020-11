Médico ha enfrentado 4 pandemias en 32 años de servicio

NUEVO LAREDO, TAM.- A lo largo de sus 32 años como médico, el doctor Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, ha enfrentado cuatro pandemias, pero asegura que la más peligrosa y letal, es la de coronavirus que actualmente se presenta en el mundo.

“Este primero de julio cumplí 32 años de ejercer la medicina, tengo 32 años de haber salido de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, a lo largo de estos más de 30 años me ha tocado estar al frente de un brote epidémico de cólera en el 90, en el 2000 me tocó otro brote de dengue y en el 2009 me tocó estar encargado del brote pandémico de la influenza y en este 2020 me toca estar al frente de esta pandemia del Covid-19”, explicó.

Admitió que de estas cuatro pandemias, la del coronavirus es la más fuerte y que ha dejado más muertos en Nuevo Laredo, enlutando hasta 300 hogares.

“Esta del 2020 es la que más se ha acercado y nos tocó a todos, tuvimos un familiar o un conocido ha sido la más cruda a lo largo de estos 30 años que he vivido con más miedo, incertidumbre, con las encierro, hizo un cambio en la vida de las personas con estrés y con miedo, pero debemos educarnos, acostumbrarnos a esta nueva normalidad que esperemos vaya pasando poco a poco”, expresó.

Dijo que por el privilegio que vive como médico, diariamente agradece a Dios poder ejercer su profesión con salud.

“A lo largo de la historia me ha tocado en estos 30 años lidiar con pandemias.Yo siempre estoy dando gracias a Dios que me permita estar aquí y todos los días es una satisfacción ayudar a alguien, y llegar a mi casa y pensar que a alguien toque, a alguien ayudé y eso me hace sentir bien”, aseguró.

Para finalizar envió una felicitación a todos sus colegas médicos que este día continúan festejando su día.

“A mis compañeros médicos que a lo largo de estos ocho meses han expuesto su vida por ayudar a los demás, esto es una muestra de lo que los doctores somos. Somos gente que tiene una vocación de servicio, nacimos para eso, les mando un abrazo a distancia decirles que Dios los bendiga y a sus familias también y hay que seguir trabajando fuerte por la comunidad de Nuevo Laredo”, concluyó.