Maxey y novato Edgecombe brillan en triunfo de 76ers sobre Celtics

Tyrese Maxey anotó 40 puntos y el debutante VJ Edgecombe registró 34, liderando la remontada de Filadelfia 117-116 ante Boston en el inicio de la temporada NBA

El pívot Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, pierde el control del balón mientras es defendido por Xavier Tillman, izquierda, y Anfernee Simons, derecha, de los Celtics de Boston, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 22 de octubre de 2025, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)

BOSTON.- Tyrese Maxey anotó 40 puntos y VJ Edgecombe agregó 34 en su debut en la NBA para ayudar a los 76ers de Filadelfia a remontar y vencer 117-116 a los Celtics de Boston en su partido inaugural de la temporada la noche del miércoles.

Edgecombe anotó la mayor cantidad de puntos en un debut en la NBA desde que Wilt Chamberlain logró 43 el 24 de octubre de 1959.

Filadelfia lideraba por cuatro con 22 segundos restantes, pero la ventaja se redujo a uno cuando Edgecombe falló un par de tiros libres con 9,1 segundos por jugar. Payton Pritchard tuvo dos tiros para ganar y falló ambos.

Joel Embiid jugó por primera vez desde febrero, anotando cuatro unidades acertando 1 de 9 tiros. El MVP de la NBA 2023 y dos veces campeón anotador de la liga tuvo seis rebotes en 20 minutos mientras regresa después de una temporada 2024-25 en la que se limitó a 19 juegos debido a un esguince en el pie izquierdo, una fractura de seno y una cirugía artroscópica en su rodilla izquierda.

Jaylen Brown regresó de una lesión en el tendón de la corva en el final de la pretemporada para anotar 25 tantos. Se espera que el MVP de las Finales de la NBA 2024 asuma una carga más pesada este año con su compañero All-Star Jayson Tatum, quien vio el juego desde el banco en ropa de calle, recuperándose de una ruptura del tendón de Aquiles.

Derrick White anotó 13 de sus 25 puntos en el tercer cuarto, cuando los Celtics anotaron 16 puntos consecutivos para convertir un déficit de cinco puntos en una ventaja de 11 puntos. Los Celtics lideraban 94-84 con nueve minutos restantes antes de que los Sixers anotaran ocho puntos consecutivos para acercarse.